У Горішніх Плавнях у квартирі знайшли вбитою 55-річну жінку

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Сьогодні, 5 червня, близько 9.00 поліції стало відомо від мешканців Горішніх Плавнів, що в одній із квартир багатоповерхового будинку на проспекті Героїв Дніпра чоловік погрожує місцевій жінці позбавити її життя. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





За вказаною адресою поліцейські виявили тіло 55-річної місцевої мешканки без ознак життя з явними слідами насильницької смерті. Невдовзі неподалік місця злочину знайшли 31-річного місцевого жителя, родича убитої, якого підозрюють у вбивстві.





Відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.





Наразі фігуранта затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.