Нагородили поліцейських, які знешкодили полтавського терориста

Поліцейських Полтавщини, які брали участь у знешкодженні полтавського терориста, відзначило вище керівництво. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив поліцейським нагородну зброю, а Голова Нацполіції Ігор Клименко – відзнаку «Знак пошани». Про це йдеться на сайті ГУ НП в Полтавській області.
Зброю та відзнаку отримали:
Начальник сектору реагування патрульної поліції Петро Гума розповів, що вів перемовини зі зловмисником майже дві години.
Нагадаймо, 23 липня у Полтаві Роман Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. На автомобілі, що надали на його вимогу, він разом із заручником виїхав за межі міста. Потім залишив автомобіль на польовій дорозі на території Миргородського району та втік із гранатою в руках.
1 серпня на околиці селища Опішня полтавського терориста ліквідували - у злочинця вистрелив снайпер.