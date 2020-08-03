Нагородили поліцейських, які знешкодили полтавського терориста

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Поліцейських Полтавщини, які брали участь у знешкодженні полтавського терориста, відзначило вище керівництво. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив поліцейським нагородну зброю, а Голова Нацполіції Ігор Клименко – відзнаку «Знак пошани». Про це йдеться на сайті ГУ НП в Полтавській області.





Зброю та відзнаку отримали:

інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавській області, майор Артем Нужненко;

начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавській області, капітан Петро Гума;

два старших інспектори з особливих доручень - штурмовики управління «КОРД» ГУ НП в Полтавській області – старший лейтенант та старший сержант поліції.

Начальник сектору реагування патрульної поліції Петро Гума розповів, що вів перемовини зі зловмисником майже дві години.





- Коли його виявили, я не міг застосовувати зброю, тому що він вийшов буквально за три метри переді мною, у нього вже була граната в руці без запобіжника. Почав з ним розмовляти, тим часом мій напарник викликав підмогу. Я вів з ним перемовини майже дві години. Коли почув постріл, миттєво відскочив.





Нагадаймо, 23 липня у Полтаві Роман Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. На автомобілі, що надали на його вимогу, він разом із заручником виїхав за межі міста. Потім залишив автомобіль на польовій дорозі на території Миргородського району та втік із гранатою в руках.





1 серпня на околиці селища Опішня полтавського терориста ліквідували - у злочинця вистрелив снайпер.