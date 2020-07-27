Полтавський терорист знову взяв заручника, але його застрелив снайпер (відео ліквідації)

Сьогодні, 08:53 Переглядів: 2 625

Вночі 1 серпня, після 8 днів пошуків, на околиці селища Опішня ліквідували полтавського терориста. Про це повідомило Управління комунікації Національної поліції України.





Коли його дії почали загрожувати життю поліцейських, снайпер знешкодив чоловіка. Поліцейські не постраждали.









Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив подробиці спеціальної поліцейської операції, яка проводилася для затримання правопорушника:





«В один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зінківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума та виявив злочинця.





У подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського.





Гума мав при собі табельну зброю. З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім».





Злочинця було ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл.





Заручник мав три секунди для того, щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим та неушкодженим.





У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за решіткою. Але він сам обрав свій шлях...».





Доповнено









У Нацполіції розповіли деталі затримання. 1 серпня близько другої години ночі, на околиці селища Опішня Зіньківського району снайпер спецпідрозділу КОРД знешкодив озброєного полтавця, який понад тиждень переховувався від поліції в різних населених пунктах області.





Виявлення та ліквідація особливо небезпечного злочинця – результат спланованої операції, в якій взяли участь оперативники карного розшуку поліції області, працівники територіальних підрозділів, кінологи, спецпідрозділи поліції Полтавщини. До пошукових заходів 32-річного полтавця також були залучені представники інших правоохоронних відомств, зокрема співробітники регіонального управління Служби безпеки України, військовослужбовці Національної гвардії та засоби авіаційної підтримки.









Чоловік, підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. На автомобілі, що надали на вимогу полтавця, він разом із заручником виїхав за межі міста. Потім, кинувши легковика із заручником на польовій дорозі на території Миргородського району, через лісопосадку втік із гранатою в руках.









У рамках оперативно-розшукових заходів правоохоронці понад тиждень «прочісували» місцевість Миргородщини. Паралельно із пошуками проводилися інші оперативно-слідчі та превентивні заходи. Зокрема усі групи реагування патрульної поліції в районах звертали увагу на немісцевих чоловіків та оперативно реагували на будь-яку інформацію людей про незнайомців і підозрілих осіб.





Зрештою підозрюваного виявили працівники сектору реагування патрульної поліції Зіньківського відділення вночі 1 серпня на околиці селища Опішня. Патрульні звернули увагу на чоловіка, схожого за описом на розшукуваного полтавця, та реалізували заходи із затримання підозрюваного.









Керівник поліції Полтавщини Іван Вигівський розповів, що поліцейські СРПП діяли за заздалегідь підготовленим алгоритмом:

«Начальник сектору реагування патрульної поліції, діючи відповідно до інструкції та перебуваючи у безпосередньому контакті зі злочинцем, тримав ситуацію під контролем до прибуття спецпідрозділу. Оскільки життю поліцейського загрожувала реальна небезпека, оскільки він погрожував гранатою, було прийнято рішення про ліквідацію підозрюваного».









Внаслідок вибуху гранати, яка була у підозрюваного, ніхто з поліцейських не постраждав.









Поліцейський, який був в заручниках розповів про події:

- У мене було три секунди для уникнення враження осколками гранати. Прийняв положення лежачи. Внаслідок затримання працівники поліції ушкоджень не отримали.





На місце оперативно виїхали слідчі та експерт Державного бюро розслідувань.





Як згодом повідомили у Державному бюро розслідувань, було відкрито провадження по статтях 365 (перевищення влади) і 115 (умисне вбивство).





- Як передбачено законом, ДБР розслідує обставини загибелі «полтавського терориста» під час затримання: поки підстав вважати дії поліцейських неправомірними немає. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річному громадянину під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Згідно результатів першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень. Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців будуть зроблемі за результатами досудового розслідування. - йдеться у повідомленні ДБР.





Міністр МВС Арсен Аваков опублікував відео ліквідації Романа Скрипника.



