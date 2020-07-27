За погрозу журналістці полтавця засудили до 2 років позбавлення волі

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 456

Чоловік у 2018 році направив журналістці текстове повідомлення, в якому погрожував насильством. Окрім цього, він розмістив аналогічний допис у своєму обліковому записі у соціальній мережі «Facebook»

42-річний полтавець, який погрожував насильством журналістці, засудили до 2 років позбавлення волі з іспитовим терміном. Про це повідомляє пресслуба прокуратури.



Вироком Октябрського районного суду Полтави чоловік визнаний винним у погрозі насильством журналісту у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1 КК України). Полтавця засудили до 2 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік. Також суд зобов’язав стягнути з обвинуваченого в дохід держави процесуальні витрати на залучення експерта на суму понад 11 000 грн.





Нагадаємо, у травні 2017 року за статтю, розміщену у мережі Інтернет, полтавець направив журналістці текстове повідомлення, в якому погрожував насильством. Окрім цього, він розмістив аналогічний допис у своєму обліковому записі у соціальній мережі «Facebook».





Як повідомив на своїй сторінці голова Полтавської обласної організації НСЖУ Євген Лопушинський, що це невелика перемога медіаспіьноти.





- Маленька перемога медіаспільноти - сьогодні нарешті суд оголосив вирок Андрію Князєву, який погрожував у мережі Фейсбук журналістці Дарині Синицькій. Суд дав Князєву два роки умовно - маємо чи не перший в області прецедент, коли порушник відбувається не штрафом, або взагалі лишається непокараним, а отримує реальний вирок. Дякую усім колегам які виявили солідарність, і не дали "поховати" справу Дарини - написав Євген.



