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«Олімпія» Савинці - Володар аматорського Кубка України з футболу

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 357

 

Вітаємо команду з Полтавщини

Футбольна команда з Полтавщини «Олімпія» Савинці перемагає «Вікторію» і здобуває Кубок України з футболу серед аматорів 2020. У Миколаївці відбувся другий фінальний матч. Перша зустріч у Полтаві закінчилася внічию. Тому футболістам з Полтавщини необхідно було на виїзді перемагати «Вікторію». 


«Вікторія» - «Олімпія» 0:1

Голи: Субочев 53
«Вікторія»: Зінченко, Цапій (Без’язичний, 78), Яценко, Чередніченко, Михайлюк, Нелін, Гранкін, Касьянов (Акімов, 56), Борисенко, Черніков, Аржанов. Головний тренер: Артем Радіонов

«Олімпія»: Казаков, Радченко, Фабунмі, Дземку, Рудченко (Гулович, 85), Кунєв (Світличний, 82), Субочев, Ковтун (Тарганчук, 57), Малик, Стрельцов (Співак, 76), Богомаз. Головний тренер: Олександр Кулик



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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Kremen TV FOOTBALL
Теги: футбол Олімпія
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