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Прохладный уикенд: температура в Кременчуге по утрам упадёт до +13°С

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 754

 

Возможны дожди и сильный ветер

Первые выходные августа принесут в Кременчуг прохладу, также в городе могут пройти дожди.


 

Ventusky прогнозирует переменную облачность, а также сильный ветер, до 23 км/час, на протяжении всех выходных. Температура будет колебаться от +13-15°С по утрам до +23°С днём.


 

Sinoptik предупреждает об очень высокой пожарной опасности в субботу, 1 августа. На уикенд пасмурные часы будут чередоваться с солнечными, но без осадков. Воздух прогреется до значений +15...+24°С.


 

Gismeteo обещает дожди во второй половине дня как в субботу, так и в воскресенье. Столбики термометров на этих выходных покажут от +16°С до +23°С.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: aif.ua
Теги: прогноз погода дождь лето
компанія «Інтера Люкс»
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