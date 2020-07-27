Прохладный уикенд: температура в Кременчуге по утрам упадёт до +13°С

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 754

Первые выходные августа принесут в Кременчуг прохладу, также в городе могут пройти дожди.





Ventusky прогнозирует переменную облачность, а также сильный ветер, до 23 км/час, на протяжении всех выходных. Температура будет колебаться от +13-15°С по утрам до +23°С днём.





Sinoptik предупреждает об очень высокой пожарной опасности в субботу, 1 августа. На уикенд пасмурные часы будут чередоваться с солнечными, но без осадков. Воздух прогреется до значений +15...+24°С.





Gismeteo обещает дожди во второй половине дня как в субботу, так и в воскресенье. Столбики термометров на этих выходных покажут от +16°С до +23°С.