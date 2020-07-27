На Полтавщині зафіксували 6 нових випадків захворювання на коронавірус

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Чотири з них зафіксовані у Кременчуці

За минулу добу на Полтавщині зафіксували 6 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє на своїй сторінці в фейсбуці Полтавська обласна державна адміністрація.





Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 446 випадків захворювання на COVID-19. Одужав уже 331 житель області, продовжують лікування 100 людей.





Географія поширення інфекції: Кременчук – 131 (1 новий випадок), Полтава – 112 (3 нові випадки), Кременчуцький район – 33, Горішні Плавні – 29, Кобеляцький район – 21, Полтавський район – 17, Миргородський район – 15, Гадяч – 14, Зіньківський район – 10, Лубни – 8, Машівський район – 7 (2 нові випадки), Гадяцький, Оржицький, Карлівський, Глобинський і Чутівський райони – по 5, Козельщинський і Пирятинський райони – по 4, Лохвицький район – 3, Котелевський, Лубенський, Хорольський райони – по 3, Диканський і Решетилівський райони – по 2.



