Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині зафіксували 6 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 856

 

Чотири з них зафіксовані у Кременчуці

За минулу добу на Полтавщині зафіксували 6 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє на своїй сторінці в фейсбуці Полтавська обласна державна адміністрація. 


Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 446 випадків захворювання на COVID-19. Одужав уже 331 житель області, продовжують лікування 100 людей.


Географія поширення інфекції: Кременчук – 131 (1 новий випадок), Полтава – 112 (3 нові випадки), Кременчуцький район – 33, Горішні Плавні – 29, Кобеляцький район – 21, Полтавський район – 17, Миргородський район – 15, Гадяч – 14, Зіньківський район – 10, Лубни – 8, Машівський район – 7 (2 нові випадки), Гадяцький, Оржицький, Карлівський, Глобинський і Чутівський райони – по 5, Козельщинський і Пирятинський райони – по 4, Лохвицький район – 3, Котелевський, Лубенський, Хорольський райони – по 3, Диканський і Решетилівський райони – по 2.


4 нові випадки COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Загалом в Україні зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків збільшилася. Про це повідомляє сайт Ради національної безпеки і оборони України. За їх даними, із 71056 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1172 інфікованих.


Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1709 людей, з них 16 — за останню добу.


Одужали від хвороби в країні вже 39308 осіб, за останню добу - 556.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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