За минулу добу на Полтавщині зафіксували 6 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє на своїй сторінці в фейсбуці Полтавська обласна державна адміністрація.
Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 446 випадків захворювання на COVID-19. Одужав уже 331 житель області, продовжують лікування 100 людей.
Географія поширення інфекції: Кременчук – 131 (1 новий випадок), Полтава – 112 (3 нові випадки), Кременчуцький район – 33, Горішні Плавні – 29, Кобеляцький район – 21, Полтавський район – 17, Миргородський район – 15, Гадяч – 14, Зіньківський район – 10, Лубни – 8, Машівський район – 7 (2 нові випадки), Гадяцький, Оржицький, Карлівський, Глобинський і Чутівський райони – по 5, Козельщинський і Пирятинський райони – по 4, Лохвицький район – 3, Котелевський, Лубенський, Хорольський райони – по 3, Диканський і Решетилівський райони – по 2.
Загалом в Україні зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків збільшилася. Про це повідомляє сайт Ради національної безпеки і оборони України. За їх даними, із 71056 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1172 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1709 людей, з них 16 — за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 39308 осіб, за останню добу - 556.