Через суд навчальному закладу намагаються повернути землю

Господарський суд Полтавської області відкрив у справі провадження
На Полтавщині прокуратура вимагає повернути навчальному закладу землю вартістю понад 3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Кобеляцька місцева прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави, в якому вимагає визнати недійсним договір оренди, укладений між приватним підприємством і навчально-виховним комплексом Карлівського району, та повернути 81 га землі вартістю понад 3 млн грн навчальному закладу.
З’ясовано, що земельну ділянку, яка мала б використовуватися у дослідних і навчальних цілях, заклад передав підприємству для вирощування продукції, тобто не за призначенням. До того ж за відсутності відповідного дозволу Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, яке є розпорядником сільськогосподарської землі, та без державної реєстрації укладеного договору.
Господарський суд Полтавської області відкрив у справі провадження.