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Надзвичайні новини

Через суд навчальному закладу намагаються повернути землю

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 560

Господарський суд Полтавської області відкрив у справі провадження

На Полтавщині прокуратура вимагає повернути навчальному закладу землю вартістю понад 3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури. 
 
Кобеляцька місцева прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави, в якому вимагає визнати недійсним договір оренди, укладений між приватним підприємством і навчально-виховним комплексом Карлівського району, та повернути 81 га землі вартістю понад 3 млн грн навчальному закладу.

 
З’ясовано, що земельну ділянку, яка мала б використовуватися у дослідних і навчальних цілях, заклад передав підприємству для вирощування продукції, тобто не за призначенням. До того ж за відсутності відповідного дозволу Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, яке є розпорядником сільськогосподарської землі, та без державної реєстрації укладеного договору.

 
Господарський суд Полтавської області відкрив у справі провадження.

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Автор: Альона Душенко
Теги: суд прокуратура
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