Голкіпер «Кременя» Андрій Олійник увійшов у збірну тура

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 235

Sport Arena в співпраці зі знаменитою італійською компанією Wyscout називає символічну збірну 27-го туру Першої ліги сезону 2019/20.

До збірної 27-го туру Першої ліги увійшов голкіпер "Кременя" Андрій Олійник, який також став найкращим голкіпером туру, попри поразку в матчі з "Рухом".





Воротар – Андрій Олійник (Кремінь)

Досвідчений голкіпер відбув дискваліфікацію за вилучення в Івано-Франківську й повернувся якраз вчасно – на «Кремінь-Арену» завітав Рух. Олійник, щонайменше, п’ять разів по-справжньому виручив господарів, відбиваючи удари з різних позицій і в різних ігрових ситуаціях. Він настільки спіймав кураж, що навіть коли гості заробили пенальті наприкінці гри, здавалося, що Андрій зможе здивувати. Все ж Климчук його переграв, а Рух – виграв. Але голкіпера відзначаємо за те, що він дотягнув цю інтригу аж до 78 хвилині, а в кінцівці гри показував приклад вольових якостей одноклубникам, коли сміливо йшов на стандарти до чужих воріт.



