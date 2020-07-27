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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Голкіпер «Кременя» Андрій Олійник увійшов у збірну тура

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 235

 

Вітаємо воротаря кременчуцької команди

Sport Arena в співпраці зі знаменитою італійською компанією Wyscout називає символічну збірну 27-го туру Першої ліги сезону 2019/20.

 

До збірної 27-го туру Першої ліги увійшов голкіпер "Кременя" Андрій Олійник, який також став найкращим голкіпером туру, попри поразку в матчі з "Рухом".


«Кремінь» вперше за два роки поступається на стадіоні «Кремінь-Арена»

 

Воротар – Андрій Олійник (Кремінь)

 

Досвідчений голкіпер відбув дискваліфікацію за вилучення в Івано-Франківську й повернувся якраз вчасно – на «Кремінь-Арену» завітав Рух. Олійник, щонайменше, п’ять разів по-справжньому виручив господарів, відбиваючи удари з різних позицій і в різних ігрових ситуаціях. Він настільки спіймав кураж, що навіть коли гості заробили пенальті наприкінці гри, здавалося, що Андрій зможе здивувати. Все ж Климчук його переграв, а Рух – виграв. Але голкіпера відзначаємо за те, що він дотягнув цю інтригу аж до 78 хвилині, а в кінцівці гри показував приклад вольових якостей одноклубникам, коли сміливо йшов на стандарти до чужих воріт.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Рух
компанія «Інтера Люкс»
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