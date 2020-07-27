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КАТП-1628 переходить на цілодобовий режим роботи

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 558

Зміни повязані з ремонтом Крюківського мосту

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на мостовому переході виникають проблеми у вивезенні сміття на деївське звалище. Щоб забезпечити своєчасне вивезення сміття з лівобережної частини  та належний санітарний стан у місті, КАТП-1628 переходить на цілодобовий режим роботи. Про це повідомив начальник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик.


Враховуватимуть ситуацію щодо ремонту на мостовому переході у своїй роботі й інші комунальні підприємства Кременчука.

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Автор: Альона Душенко
Теги: КАТП-1628
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