КАТП-1628 переходить на цілодобовий режим роботи

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У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на мостовому переході виникають проблеми у вивезенні сміття на деївське звалище. Щоб забезпечити своєчасне вивезення сміття з лівобережної частини та належний санітарний стан у місті, КАТП-1628 переходить на цілодобовий режим роботи. Про це повідомив начальник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик.





Враховуватимуть ситуацію щодо ремонту на мостовому переході у своїй роботі й інші комунальні підприємства Кременчука.