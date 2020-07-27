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У Піщаному добряче палали будівлі колишньої свиноферми

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 358

 

Вогнеборці три години боролися з пожежею

31 липня близько 13.52 у селі Піщаному розпочалася пожежа на відкритій території, яка розповсюдилася на безгосподарчі будівлі колишньої свиноферми.


За даними Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, перший підрозділ вогнеборців прибув на місце о 13.58, додаткові сили викликали о 14.10. І лише о 17.00 десятеро рятувальників загасили пожежу повністю.


Вогонь знищив 2 га сухої рослинності і пошкодив шиферну покрівлю та дерев'яне оздоблення будівель на площі 150 кв. м, проте ДСНСникам вдалося врятувати безгосподарчі будівлі колишньої свиноферми на площі 150 кв. м, розташовані поруч.


Причини пожежі встановлюють, на місце приїжджала слідчо-оперативна група.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: Песчаное пожар спасатели
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