Віктор Вихрист вийде на ринг у боксерскому шоу промоутерської компанії Олександра Усика

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

Поєдинки відбудуться з присутністю глядачів

Кременчуцький боксер Віктор Вихрист проведе бій у дебютному боксерському шоу промоутерської компанії Олександра Усика Usyk 17 Promotion. Шоу з глядачами відбудеться 1 серпня в клубі Equides (вартість квитків 1500-2000 грн).





Компанія USYK 17 PROMOTION дебютує з інноваційним спортивним шоу Big Boxing Night. Серед головних поєдинків вечора:

бої перспективних важкоатлетів України Владислава Сіренка та Олександра Захожого;

чемпіона WBC Francophone в середній вазі Андрія Великовского;

Петра Іванова, чемпіона світу серед молоді за версією WBC.

Також на ринг знову вийде Віктор Вихрист, чемпіон Європейських ігор 2019, Чемпіон Європи 2017, чотириразовий переможець національної першості, який успішно дебютував на професійному ринзі.

У насиченій програмі андеркарту бої потужних проспектів України, зокрема: Ігоря Шевадзуцького, Станіслава Кутіна, Дмитра Безуса, Зоравора Петросяна, а також перспективного дебютанта Даніеля Лапіна.