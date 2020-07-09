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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

Віктор Вихрист вийде на ринг у боксерскому шоу промоутерської компанії Олександра Усика

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

 

Поєдинки відбудуться з присутністю глядачів

Кременчуцький боксер Віктор Вихрист проведе бій у дебютному боксерському шоу промоутерської компанії Олександра Усика Usyk 17 Promotion. Шоу з глядачами відбудеться 1 серпня в клубі Equides (вартість квитків 1500-2000 грн). 


Компанія USYK 17 PROMOTION дебютує з інноваційним спортивним шоу Big Boxing Night. Серед головних поєдинків вечора:

  • бої перспективних важкоатлетів України Владислава Сіренка та Олександра Захожого;
  • чемпіона WBC Francophone в середній вазі Андрія Великовского;
  • Петра Іванова, чемпіона світу серед молоді за версією WBC.
  • Також на ринг знову вийде Віктор Вихрист, чемпіон Європейських ігор 2019, Чемпіон Європи 2017, чотириразовий переможець національної першості, який успішно дебютував на професійному ринзі.

У насиченій програмі андеркарту бої потужних проспектів України, зокрема: Ігоря Шевадзуцького, Станіслава Кутіна, Дмитра Безуса, Зоравора Петросяна, а також перспективного дебютанта Даніеля Лапіна.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Вихрист Віктор Фауст Усик
компанія «Інтера Люкс»

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