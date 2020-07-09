Віктор Вихрист вийде на ринг у боксерскому шоу промоутерської компанії Олександра Усика

Кременчуцький боксер Віктор Вихрист проведе бій у дебютному боксерському шоу промоутерської компанії Олександра Усика Usyk 17 Promotion. Шоу з глядачами відбудеться 1 серпня в клубі Equides (вартість квитків 1500-2000 грн).
Компанія USYK 17 PROMOTION дебютує з інноваційним спортивним шоу Big Boxing Night. Серед головних поєдинків вечора:
У насиченій програмі андеркарту бої потужних проспектів України, зокрема: Ігоря Шевадзуцького, Станіслава Кутіна, Дмитра Безуса, Зоравора Петросяна, а також перспективного дебютанта Даніеля Лапіна.