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На Крюківськом мосту змінять режим світлофорів, щоб зменшити затори

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 194

Рішення обговорили у мерії Кременчука 

У мерії Кременчука підняли питання щодо заторів на Крюківському мосту, який зараз перебуває на ремонті. Рішення обговорювали на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

 
Керівник департаменту ЖКГ Іван Москалик зауважив, що рух транспорту на мосту здійснювався по 2 хвилини в кожному напрямку. Зважаючи на скарги, 30 липня досягли згоди з «Укразалізницею». Тепер мають врегульовувати світлофорні об’єкти в ручному порядку. Це дозволить пролонгувати термін руху у напрямку


З 4-5 серпня на правобережжі при виїзді на Крюківський міст має запрацювати тимчасовий світлофор. Це дозволить запобігти дорожньо-транспортним пригодам на цій ділянці.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ремонт Крюківський міст
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