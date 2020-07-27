На Крюківськом мосту змінять режим світлофорів, щоб зменшити затори

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 194

У мерії Кременчука підняли питання щодо заторів на Крюківському мосту, який зараз перебуває на ремонті. Рішення обговорювали на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.



Керівник департаменту ЖКГ Іван Москалик зауважив, що рух транспорту на мосту здійснювався по 2 хвилини в кожному напрямку. Зважаючи на скарги, 30 липня досягли згоди з «Укразалізницею». Тепер мають врегульовувати світлофорні об’єкти в ручному порядку. Це дозволить пролонгувати термін руху у напрямку





З 4-5 серпня на правобережжі при виїзді на Крюківський міст має запрацювати тимчасовий світлофор. Це дозволить запобігти дорожньо-транспортним пригодам на цій ділянці.