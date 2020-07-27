Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчук та вся Полтавщина потрапила до «зеленої» зони

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 963

 

Всі райони та міста обласного значення Полтавщини перебувають у «зеленій» зоні

Полтавщина та Кременчук потрапили до «зеленої» зони. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила поділ України на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Цей розподіл почне діяти з 3 серпня.


Всі райони та міста обласного значення Полтавщини перебувають у «зеленій» зоні. 


Для регіонів, позначених як «зелена» зона, діятимуть такі обмежувальні заходи, як перебування у масках у громадських місцях, перебування у приміщеннях із дотриманням дистанції, заповненість, наприклад, у кінотеатрах — не більш як 50%.


У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх