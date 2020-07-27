Кременчук та вся Полтавщина потрапила до «зеленої» зони

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Полтавщина та Кременчук потрапили до «зеленої» зони. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила поділ України на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Цей розподіл почне діяти з 3 серпня.





Всі райони та міста обласного значення Полтавщини перебувають у «зеленій» зоні.





Для регіонів, позначених як «зелена» зона, діятимуть такі обмежувальні заходи, як перебування у масках у громадських місцях, перебування у приміщеннях із дотриманням дистанції, заповненість, наприклад, у кінотеатрах — не більш як 50%.





У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.