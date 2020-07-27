У Кременчуці зупинили п’яну жінку за кермом скутера

Жінка сіла за кермо скутера в стані алкогольного сп’яніння
В чергове патрульні Кременчука зупинили водія, в якого виявили характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
У поліції нагадують, що за керування транспортним засобом у стані сп'яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП:
- на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік.
- якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 20 400 гривень та позбавлення права керування на 3 роки.
- у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані,
передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
- Шановні водії пам’ятайте, що на дорозі ви не одні Не сідайте за кермо у стані сп’яніння. Нехай ваша порядність та свідомість будуть вищими - йдеться у повідомленні.