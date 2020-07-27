4 нові випадки COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

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Сьогодні маємо чотири нових зареєстрованих випадки коронавірусноі хвороби в Кременчуці. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.





Захворіло двоє чоловіків 50 та 30 років, і двоє жінок 60 та 54 років. Один з цих пацієнтів наразі перебуває на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька», троє інших перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.





Стан здоров‘я хворих лікарі оцінюють як задовільний. Вивчається коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.