Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

4 нові випадки COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 679

Стан здоров‘я хворих лікарі оцінюють як задовільний

Сьогодні маємо чотири нових зареєстрованих випадки коронавірусноі хвороби в Кременчуці. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.


Захворіло двоє чоловіків 50 та 30 років, і двоє жінок 60 та 54 років. Один з цих пацієнтів наразі перебуває на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька», троє інших перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


Стан здоров‘я хворих лікарі оцінюють як задовільний. Вивчається коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
компанія «Інтера Люкс»
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