Сьогодні на Полтавщині відкривається полювання на пернату дичину: де, як та коли можна чатувати на птахів

Розповідаємо, який штраф загрожує мисливцю, який уб'є лебедя, де полювати не можна, та чому вистежувати звіра з автомобіля - погана ідея
Сьогодні, 1 серпня, на Полтавщині відкривається сезон полювання на пернату дичину. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, у переважній більшості мисливських угідь почнуть стріляти о 18.00. Однак є і винятки. Зокрема на території колишнього Семенівського району відкриття припадає на 8 серпня (відкриття – о 16.00), а в Решетилівському та Чутівському – відлік починається з 1 та 8 серпня. Інформацію про початок мисливського сезону варто уточнити у розпорядника полювання, уповноваженого на охорону мисливських угідь.
Якщо полюєте з мисливськими собаками, то варто мати паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році.
У випадку добутої пернатої дичини відповідні записи мисливець вносить у контрольну та відстрільну картки самостійно.
Денна норма відстрілу дичини для кожного мисливця становить: 5 качок, 6 лисок, 10 куликів, 10 голубів, 15 перепілок. Такі цифри дає Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Заборонено добувати водяних курочок, і пастушків, оскільки ці птахи занесені до Червоної книги України.
За незаконно добуту дичину порушник має сплатити:
Полювати дозволено у середу, суботу та неділю, в четвер можуть виходити на полювання виключно власники лягавих собак.
Де та за яких умов заборонено полювати:
Полювати не можна із використанням заборонених знарядь та забороненими способами, а саме:
Якщо полювання триває на воді, то обов’язково потрібно мати при собі всі документи на плавзасіб та на право керування ним.
Перед початком полювання всі мисливці повинні пройти інструктаж з техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійснення полювання.
Порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (ст. 85 КУпАП), цивільно-правову або кримінальну відповідальність (ст. 248 Кримінального кодексу України). Наприклад, відповідно до статті 85 «Порушення правил використання об'єктів тваринного світу», полювання у заборонений час тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 102 до 1020 грн. Повторне порушення правил полювання може вилитися у штраф від 1020 до 2040 грн з конфіскацією рушниці, добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.
Кримінальна стаття 248 «Незаконне полювання» говорить, що порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, - караються штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн - автор).
Документами на право полювання є посвідчення мисливця, контрольна картка обліку добутої дичини й порушень правил полювання (далі - контрольна картка) з відміткою про сплату державного мита та відстрільна карта (купується за місцем полювання - автор). Відповідно до інформації на сайті Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, контрольна картка видається з 1 травня поточного року по 30 квітня наступного року і діє з дня видачі до 30 квітня включно.
Посвідчення мисливця видається особам, які є громадянами України, і які досягли 18-річного віку і склали екзамен. Дозвіл на зброю можна отримати лише 21-річним громадянам.
Приймають екзамени, видають посвідчення мисливця та контрольні картки:
Для отримання посвідчення мисливця громадяни України подають заяву, анкету мисливця, дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. Строк видачі посвідчення мисливця, контрольної картки не повинен перевищувати 30 днів з дня подання заяви.