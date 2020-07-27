Спасибо Таценюку: бурьян на могилах коммунальники таки покосили – но фрагменты тел не нашли

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 801

Чиновники утверждают, что разрытых могил и фрагментов тел не было

Сегодня, 31 июля, начальник Департамента ЖКГ Иван Москалик заявил, что сотрудники СКРУ выкосили сорняки на безымянных могилах на Деевском кладбище, и привели в порядок сектор захоронения одиноких людей и лиц без определенного места жительства.



Москалик признал, что на момент проведения работ сектор захоронения действительно зарос сорняками. В то же время он заявил, что разрытых могил и фрагментов не засыпанных землей человеческих тел в них в секторе нет.



Авральный покос сорняков на Деевском кладбище коммунальники провели после заявления депутата Таценюка.



30 июля он выступил на сессии и рассказал, что безымянные могилы (он называл их «могилы безхатченок») на Деевском кладбище заброшены и сильно заросли сорняками. Депутат утверждал, что некоторые могилы не засыпаны землей и там видны фрагменты тел.

Вот фотографии, сделанные Таценюком:









Мэр Кременчуга Виталий Малецкий тут же на сессии дал распоряжение начальнику Департамента ЖКХ Ивану Москалику разобраться, что происходит на Деевском кладбище. И времени дал – до 18.00.



Сегодня, 31 июля, «ТелеграфЪ» на заседании исполкома задал вопрос начальнику ДЖКХ. Нас интересовало, очистили ли могилы от сорняков. Вот что ответил Иван Москалик:





– Да, погоджуюсь, що сектор, де проводиться поховання осіб без певного місця проживання, осіб без рідних, там є бур’ян на цих могилах. Що стосується зухвалих слів про те, що там видно трупи, елементи людських залишків, це все неправда! І той приямок, який був на відстані півтора метри від дороги, це приямок, де люди беруть землю для підсипки могилок, які просіли. Ми його засипали, це не могила, а просто приямок. На сьогодні територія цього сектору відпрацьована, яма засипана, могили покошені, без сорняку, і ніяких зауважень немає.



На сессии депутат Таценюк также говорил, что рабочие пожаловались, что им выдают всего 2 литра бензина на неделю на покос сорняков. На это начальник ДЖКХ ответил так:





– Ніхто з ним не спілкувався, нікого там не було. Два літри на день ніхто не видає, бо у СКРП є бригада, 18 їх, яка курсує між кладовищами (для покосу трави, ред.), а не працівники кладовища.





После доклада Москалика, мэр велел ему направить депутату Таценюку письмо и фотографии очищенных могил – или «взять его за руку и привезти на Деевское кладбище».



Что мы имеем в результате? Чиновники утверждают, что разрытых могил с фрагментами тел в секторе захоронения бездомных и одиноких граждан на Деевском кладбище нет. И признают, что этот сектор и могилы там действительно заросли бурьянами. Выходит, нам нужно поблагодарить депутата Таценюка, даже если он попиарился на сессии. Потому что не расскажи он на сессии об этих заброшенных могилах, они бы и сегодня стояли в зарослях бурьянов. И завтра тоже. Это могилы бездомных и одиноких людей, к ним никто не ходит и заступиться за них некому.



Выступая на сессии, депутат Таценюк говорил, что необходимо контролировать, куда уходят деньги, выделяемые на содержание СКРУ (коммунальный спецкомбинат ритуальных услуг, он обслуживает городские кладбища). И Таценюк был прав, говоря это. Перед вами п.1 Программы содержания кременчугских кладбищ и обеспечения деятельности КП СКРУ на 2020 год:









На уборку, покос травы, содержание в порядке кладбищенских секторов – в том числе, сектора захоронения бездомных и одиноких граждан – из городского бюджета запланировано 4 млн 332 тыс. 650 грн.





Почему же эти могилы утопают в сорняках? Почему для того, чтобы сорняки там выкосили, потребовалось публичное выступление депутата?





P.S. Начальник ДЖКХ не показал на заседании исполкома фотографии уже очищенных от сорняков могил. Поэтому на заставке у нас то фото, которым мы располагаем. Оно фиксирует вид могил на 30 июля.

