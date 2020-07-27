«Антикоронавірусний батальйон» вручив 4 приписи кременчуцьким закладам

На 4 об'єктах було складено та вручено керівникам даних закладів 4 приписи щодо усунення порушень вимог санітарного законодавства
Спеціалісти Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби продовжують позапланові перевірки, пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Протягом тижня та у вихідні дні вони здійснили перевірки та розˋяснювальну роботу з питань дотримання санітарних вимог на 16 об`єктах, а саме:
Також під час робочої групи Премˋєр – міністра України Дениса Шмигаля була проведена перевірка ПАТ Крюківського вагонобудівного заводу.
Під час перевірок були виявлені порушення:
На 4 об`єктах було складено та вручено керівникам даних закладів 4 приписи щодо усунення порушень вимог санітарного законодавства.