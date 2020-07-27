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Кременчук, Коронавірус / Карантин

«Антикоронавірусний батальйон» вручив 4 приписи кременчуцьким закладам

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На 4 об'єктах було складено та вручено керівникам даних закладів 4 приписи щодо усунення порушень вимог санітарного законодавства

Спеціалісти Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби продовжують позапланові перевірки, пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

 

Протягом тижня та у вихідні дні вони здійснили перевірки та розˋяснювальну роботу з питань дотримання санітарних вимог на 16 об`єктах, а саме:

  • заклади громадського харчування кафе «Бджілка», бар «Бджілка» м.Кременчук по вул. Республіканській, та у вечірній час ресторан «Ахтамар»
  • агропродовольчі ринки «Правобережний», «Крюківчанка»
  • заклади дошкільної освіти: ДНЗ№62 м. Кременчук, по вул.В.Бойка,59, ДНЗ№2 проспект Свободи,29, ДНЗ№68 проспект Свободи,21, ДНЗ «Росинка» с. Бондарі
  • лікувальні заклади: два пункти «Арніка Плюс»,стоматологія ФОП Божко вул..Гагаріна,17/47, медична частина Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС
  • спортивні заклади: СК «Нафтохімік» проспект Лесу Українки,33, фітнес-клуб «Спорт-лайф» проспект Лесі Українки, 120

Також під час робочої групи Премˋєр – міністра України Дениса Шмигаля була проведена перевірка ПАТ Крюківського вагонобудівного заводу. 


Під час перевірок були виявлені порушення:

  • Порушення маскового режиму на територіях агропродовольчих ринків
  • У приміщеннях групових неякісне проведення вологого прибирання
  • Не дотримання соціальної дистанції між вихованцями в групових.

На 4 об`єктах було складено та вручено керівникам даних закладів 4 приписи щодо усунення порушень вимог санітарного законодавства.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус карантин перевірка
компанія «Інтера Люкс»

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