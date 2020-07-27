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Кременчук, Культура, Кременчуг

У Кременчуці померла відома діячка культури Лариса Познанська

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 252

60 років на культурній ниві позначились великими досягненнями, а безцінний досвід, набутий нею, стає дедалі важливішим

30 липня пішла з життя колишній заступник начальника відділу культури, заступник директора Палацу ім.І.Ф.Котлова, заступник директора Кременчуцького міського Палацу культури, Лауреат Всесоюзного фестивалю в номінації кращий сценарій, режисер багатьох міських заходів, ветеран Народного фольклорного ансамблю ветеранів сцени «Чисті джерела» - Лариса Ігорівна Познанська. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


- Лариса Ігорівна вміла дарувати радість, співчувати в горі, розкривати найкращі почуття й таланти в людині, складати їх в скарбничку творчості та передавати прийдешнім творцям. Багато поколінь культпрацівників з вдячністю згадують міські заходи, режисером яких була Лариса Ігорівна: свято сім’ї на стадіоні, Міжнародний ярмарок «Чумацький шлях», театралізована хода на День міста, меморіальні заходи, фестивальний рух, тощо.


60 років на культурній ниві позначились великими досягненнями, а безцінний досвід, набутий нею, стає дедалі важливішим.


Ми завжди будемо пам’ятати Ларису Ігорівну як мудрого керівника та доброго порадника, - йдеться у повідомленні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: померла
компанія «Інтера Люкс»

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