«Злочин» відміняється: скасували 40-мільйонний тендер на комунальну техніку, на який скаржився «АвтоКрАЗ»

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Раніше гендиректор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Роман Черняк заявляв, що підприємство може поставити машини за 30 мільйонів гривень

Департамент будівництва, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації скасував тендер на закупівлю 14 одиниць комунальної техніки на загальну суму 40 мільйонів гривень, а саме: придбання за кошти обласного бюджету 10 сміттєвозів та 4 вакуумних асенізаційних машин. Техніка призначалися для комунальних підприємств Полтавської області. За умовами тендерної документації, передбачалася закупівля одним лотом усіх 14 одиниць.



Інформація про відміну цих торгів розміщена 14 липня у системі електронних закупівель ProZorro. Причина скасування тендеру, зазначена у протоколі замовника — відсутність подальшої потреби у закупівлі товару.



Це той самий тендер, на умови якого скаржилися кременчуцький виробник великовантажних автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» та його дилер, потенційний учасник закупівлі — ТОВ «АвтоКрАЗ».



Зокрема, ТОВ «АвтоКрАЗ» просив змінити вимоги щодо предмету закупівлі «з метою розширення кола можливих учасників закупівлі та недопущення дискримінації по відношенню до українського виробника». Та замовник у цьому відмовив.



Нагадаємо, під час заходу на вагонзаводі 9 липня гендиректор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Роман Черняк, звертаючись до голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, назвав майбутню закупівлю техніки на 40 млн грн злочином:





- Я хочу звернутися до голови ОДА: за два попередні роки обласний бюджет втратив понад 50 мільйонів гривень на тендерах, звідки «зняли» КрАЗ. Сьогодні готується ще один злочин. На 40 мільйонів готується тендер на 14 машин. Ми пропонуємо віддати ці машини за 30 мільйонів. Ось вам 10 мільйонів – на блюдечку! Вмішайтеся, подивіться, бо будь-який закон не буде працювати, якщо ми не будемо його контролювати, - заявив Черняк.





Останнім часом у подібних тендерах перемагали дилери білоруського МАЗу, під яких прописувалися умови. Не став винятком і попередній 64-мільйонний тендер на комунальну техніку від департаменту будівництва, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА.











