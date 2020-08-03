На улице Победы замечена «оригинальная» парковка

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26 июля в Кременчуге на улице Победы читатель «ТЪ» увидел странно припаркованное авто. Вот как он прокомментировал такую парковку:





- По улице Победы вчера стоял припаркован... Даже самому нетрезвому в голову не придет так припарковать авто.



