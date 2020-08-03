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Кременчук, Дороги & Дурні

На улице Победы замечена «оригинальная» парковка

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 454

 

Легковушка «залезла» на тротуар

26 июля в Кременчуге на улице Победы читатель «ТЪ» увидел странно припаркованное авто. Вот как он прокомментировал такую парковку:


- По улице Победы вчера стоял припаркован... Даже самому нетрезвому в голову не придет так припарковать авто.


 

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Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: читатель
Теги: Дураки и дороги парковка

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Проект газеты Кременчугский ТелеграфЪ, который призван поднять общественность для решения насущных дорожных проблем (светофоры, знаки, разметка, ремонт дорог, освещение, конфликтные ситуации с полицией и другими службами) и, естественно, вместе будем "журить" нарушителей ПДД.

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