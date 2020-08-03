«Для мене було за честь служити з морськими піхотинцями»: історії до дня Повітряних Сил України

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Вчора, 2 серпня, своє професійне свято відзначили воїни та ветерани Повітряних Сил Збройних Сил України. На території Полтавщини у Миргороді дислокується 831 бригада тактичної авіації, яка виховує повітряних асів.









Напередодні свята миргородські авіатори взяли участь у міжнародних навчаннях «СІ БРИЗ-2020» та провели планові польоти.









- Минулого тижня декілька екіпажів бригади тактичної авіації були залучені до виконання завдань у межах українсько-американських військових навчань «Сі Бриз-2020». Винищувачі здійснили патрульне супроводження літаків НАТО у спільних бойових порядках літака Р-8 Poseidon у визначених районах Чорного моря, аби забезпечити дії груп кораблів. Також здійснили авіаційно-винищувальне прикриття дій авіації ВМС Збройних сил України. За оцінкою керівників навчань завдання виконано на відмінно, - йдеться у повідомленні.









На сторінці 831 бригади тактичної авіації є розповіді про військових бригади. Одним з перших героїв став земляк з Миргородщини - Віктор.





Віктор - старший сержант одного із підрозділів бригади тактичної авіації. Свій шлях військовослужбовця він розпочав у 2010 році, підписавши контракт зі Збройними Силами України про службу у 831 бригаді тактичної авіації.





– Коли почалася збройна агресія Російської Федерації мені було 24 роки. Я не приймав участі в бойових діях з перших днів АТО, але присягнувши на вірність народу України, не міг лишитись осторонь буремних подій на Сході України та минулого року мав за честь служити пліч-о-пліч із морськими піхотинцями.









Коли підрозділ зайшов на передову, він ще не знав, що буде на одній із найнебезпечніших ділянок.





– Як зараз пам’ятаю той день, коли я був включений до складу Об’єднаних сил і вже через декілька днів потрапив на бойове злагодження одного із підрозділів морської піхоти. Найперші і найнапруженіші хвилювання були, коли ми сіли в маленький бус у повному бойовому спорядженні. На дворі сутеніло, а ми рухались біля лісосмуг, де у будь який момент міг розпочатись обстріл. Звичайно, без жартів із побратимами не обходилось, адже в таких напружених ситуаціях це єдине, що відволікало. Зараз згадую те все з посмішкою.

Ми були на таких позиціях, де ворог вів вогонь з важкого озброєння часто і досить влучно. В той час чітко розумів: все, що відбувається навколо, - це не імітація, а війна, справжня… де втрачаєш своїх бойових товаришів, з якими декілька годин тому пив каву. Там, у бойовій обстановці, ти змінюєшся, хочеш того чи ні. Для мене життєвим пріоритетом завжди була родина та її матеріальне забезпечення. Але там, на війні, все втрачає сенс, всі буденні речі стають другорядними… Цінується тільки справжнє, й тих, хто поруч біля тебе. Емоційно було дійсно важко - складна позиція, новий колектив, але прикладом мудрості в рішеннях і стійкості в характері для мене став наш командир, спільна служба з яким була честю для всіх нас, – розповів воїн.





Наразі Віктор, по завершенню ротації морських піхотинців на Донбасі, повернувся до місця постійної дислокації авіаційної бригади. Говорить, що адаптувався до мирного життя дуже швидко. Впевнений, що той безцінний досвід, який отримав на лінії зіткнення, стане йому в нагоді і в умовах сьогодення, і в майбутньому.





Допомогти солдату, вислухати і дати цінну пораду дуже важливо, адже від командира підрозділу залежить моральний стан підлеглих, який є запорукою успішного виконання визначених підрозділу завдань.