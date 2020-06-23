КВСЗ претендует на поставку дизель-поездов в Латвию

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 557 Коментарів: 8

Вагонзавод стал одним из пяти предприятий, подавших заявку на тендер

Государственное АО Pasažieru vilciens, осуществляющее железнодорожные пассажирские перевозки в Латвии, 19 июня раскрыло заявки претендентов на поставку 8 дизель-поездов, поданные в Систему электронных закупок (EIS). Среди них оказалась заявка и от Крюковского вагоностроительного завода. Как пишет ЦТС , об этом сообщают в самой латвийской ж/д компании.





Всего на поставку дизель-поездов претендуют 5 компаний: помимо КВСЗ, это российский «Метровагонмаш», испанский CAF, польская Pesa и Stadler Polska.





Контракт планируют подписать до конца текущего года, а поставка подвижного состава должна быть осуществлена до 30 ноября 2023 года.