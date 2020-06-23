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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

КВСЗ претендует на поставку дизель-поездов в Латвию

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 557 Коментарів: 8

 

Вагонзавод стал одним из пяти предприятий, подавших заявку на тендер

Государственное АО Pasažieru vilciens, осуществляющее железнодорожные пассажирские перевозки в Латвии, 19 июня раскрыло заявки претендентов на поставку 8 дизель-поездов, поданные в Систему электронных закупок (EIS). Среди них оказалась заявка и от Крюковского вагоностроительного завода. Как пишет ЦТС, об этом сообщают в самой латвийской ж/д компании.


Всего на поставку дизель-поездов претендуют 5 компаний: помимо КВСЗ, это российский «Метровагонмаш», испанский CAF, польская Pesa и Stadler Polska.


Контракт планируют подписать до конца текущего года, а поставка подвижного состава должна быть осуществлена до 30 ноября 2023 года.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВСЗ вагонзавод тендер Латвия
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 8

3 852
zzzzzz:
Сьогодні, 17:32

поляки и выиграют


7 2
90
StarПёр:
Сьогодні, 18:12

Цитата: zzzzzz

поляки и выиграют

Хоть выиграет его КВСЗ, хоть Pesa хоть Stadler Polska, по факту получается что в этих трех случаях собирать поезда будут кременчужане. Но только на двух последних заработок будет выше чем на первом.


7 1
3 852
zzzzzz:
Сьогодні, 18:52

Цитата: StarПёр
. Но только на двух последних заработок будет выше чем на первом.
и не в Кременчуге


3 2
340
GAndy:
Сьогодні, 19:05

Цитата: StarПёр
Цитата: zzzzzz

поляки и выиграют

Хоть выиграет его КВСЗ, хоть Pesa хоть Stadler Polska, по факту получается что в этих трех случаях собирать поезда будут кременчужане. Но только на двух последних заработок будет выше чем на первом.

С чего такая уверенность?


1 2
3 852
zzzzzz:
Сьогодні, 19:46

Цитата: GAndy
С чего такая уверенность?
не первый раз , а учитывая как зеленая шмаркля прокинула с госзаказом, о котором обещала будучи на заводе, то и ежу понятно, если государство не берет его продукцию, с какого перепуга это должны сделать прибалты?


3 2
276
canek:
Сьогодні, 19:52

Держим кулаки


4 0
3 852
zzzzzz:
Сьогодні, 21:00

Цитата: canek

Держим кулаки

laughing за приходька?


1 2
276
canek:
Сьогодні, 21:17

Нет, в первую очередь за себя. 


1 0

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