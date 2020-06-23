На Полтавщині під варту посадили квартирних крадіїв

19 червня у Лубнах обікрали дві квартири. Двоє чоловіків підібрали ключі до чужих помешкань, звідки викрали ювелірні вироби із золота і срібла, гроші в іноземній та в національній валюті. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Упродовж години на виїзді із міста Лубни правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen Touareg, в якому було двоє чоловіків 44 та 32 років. Обидва - мешканці сусідніх областей, один з яких вже мав проблеми із законом за крадіжки. Під час обшуку в автомобілі знайшли викрадені речі та гроші.
Особам оголосили підозри за ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням до приміщення) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
Триває досудове розслідування. Чоловіків перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів у інших областях України.