Подарунок на мільйон: «Ворскла» і Ferrexpo передали полтавським медикам мобільний рентген

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 512

Кілька медзакладів Полтавщини отримали допомогу від футбольного клубу «Ворскла» та Ferrexpo - засоби індивідуального захисту та мобільний рентгенапарат, повідомляє пресслужба клубу.





- Минулого тижня заїжджали і в інфекційну лікарню, і в першу міську лікарню, і в дитячу, і в обласну. Це, в першу чергу, були засоби індивідуального захисту, а сьогодні це є достатньо класний, наскільки ми розуміємо, з медичної точки зору, апарат мобільний рентген, — зазначив віцепрезидент «Ворскли» Олег Лисак.





Рентген обійшовся благодійникам в більш ніж 1,1 млн грн. Він дозволяє швидко і точно отримати цифрові знімки легень, що полегшить діагностування пневмоній. А завдяки тому, що апарат мобільний, тяжкохворих не доведеться транспортувати для обстеження.









Нагадаємо, що ЛІЛ «Кременчуцька» раніше отримала від компанії 15 тисяч масок, а також дезінфектори та витратні матеріали.