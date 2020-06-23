Подарунок на мільйон: «Ворскла» і Ferrexpo передали полтавським медикам мобільний рентген

Кілька медзакладів Полтавщини отримали допомогу від футбольного клубу «Ворскла» та Ferrexpo - засоби індивідуального захисту та мобільний рентгенапарат, повідомляє пресслужба клубу.
Рентген обійшовся благодійникам в більш ніж 1,1 млн грн. Він дозволяє швидко і точно отримати цифрові знімки легень, що полегшить діагностування пневмоній. А завдяки тому, що апарат мобільний, тяжкохворих не доведеться транспортувати для обстеження.
Нагадаємо, що ЛІЛ «Кременчуцька» раніше отримала від компанії 15 тисяч масок, а також дезінфектори та витратні матеріали.