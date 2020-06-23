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Полтавщина, Благодійність, Коронавірус / Карантин

Подарунок на мільйон: «Ворскла» і Ferrexpo передали полтавським медикам мобільний рентген

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 512

 

Обладнання пришвидшить та полегшить діагностування пневмоній

Кілька медзакладів Полтавщини отримали допомогу від футбольного клубу «Ворскла» та Ferrexpo - засоби індивідуального захисту та мобільний рентгенапарат, повідомляє пресслужба клубу.


- Минулого тижня заїжджали і в інфекційну лікарню, і в першу міську лікарню, і в дитячу, і в обласну. Це, в першу чергу, були засоби індивідуального захисту, а сьогодні це є достатньо класний, наскільки ми розуміємо, з медичної точки зору, апарат мобільний рентген, — зазначив віцепрезидент «Ворскли» Олег Лисак.


Рентген обійшовся благодійникам в більш ніж 1,1 млн грн. Він дозволяє швидко і точно отримати цифрові знімки легень, що полегшить діагностування пневмоній. А завдяки тому, що апарат мобільний, тяжкохворих не доведеться транспортувати для обстеження.



Нагадаємо, що ЛІЛ «Кременчуцька» раніше отримала від компанії 15 тисяч масок, а також дезінфектори та витратні матеріали.

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Автор: Аліса Котова
Теги: ФК Ворскла Ferrexpo коронавірус рентген
компанія «Інтера Люкс»
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