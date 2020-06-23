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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали інспектора виправної колонії, який передавав на «зону» наркотики

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 034 Коментарів: 1

 

Інспектор передавав наркотики засудженому, який розповсюджував їх далі

22 червня затримали інспектора одного з відділень Божковської виправної колонії №16 за незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Про це інформує теруправління ДБР у Полтаві.


За попередньою інформацією, інспектор налагодив механізм продажу наркотиків на території установи. Працівник колонії змовився із засудженим, якому передавав наркотики. Ув'язнений розповсюджував заборонені речовини особам, які утримувалися у закладі.


Під час затримання у кишенях інспектора знайшли два пакети із речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.


Наразі вирішується питання щодо вручення затриманому повідомлення про підозру. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: dbr.gov.ua
Теги: наркотики
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

265
cheh_a:
Сьогодні, 20:08

зона красная..


0 0

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