На Полтавщині затримали інспектора виправної колонії, який передавав на «зону» наркотики

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 034 Коментарів: 1

Інспектор передавав наркотики засудженому, який розповсюджував їх далі

22 червня затримали інспектора одного з відділень Божковської виправної колонії №16 за незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Про це інформує теруправління ДБР у Полтаві.





За попередньою інформацією, інспектор налагодив механізм продажу наркотиків на території установи. Працівник колонії змовився із засудженим, якому передавав наркотики. Ув'язнений розповсюджував заборонені речовини особам, які утримувалися у закладі.





Під час затримання у кишенях інспектора знайшли два пакети із речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.





Наразі вирішується питання щодо вручення затриманому повідомлення про підозру. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.