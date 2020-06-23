Коммунальный бизнес на мёртвых: за похороны умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко СКРУ содрал с её семьи 20 тысяч

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 19 115 Коментарів: 18

Людмила Дяченко умерла от COVID-19. Её тело, а также паспорт, медики без согласия родственников отдали сотрудникам кременчугского коммунального спецкомбината ритуальных услуг (СКРУ) для спецзахоронения. За похороны СКРУ взял с семьи умершей 20 тысяч гривен – в частности, их заставили дважды по максимуму оплатить перенос гроба.



Людмила Дяченко 24 мая умерла от COVID-19 в инфекционном отделении больницы «Кременчугской».





Людмила Дяченко



Первым о её смерти сообщил мэр Кременчуга:





– Жінка 53 років, мешканка Глобинського району, медичний працівник. Усі зусилля лікарів виявилися безуспішними. Висловлюю співчуття її рідним та близьким, – написал он на своей cтранице в FB вечером 24-го.





На следующий день, 25 мая, руководитель кременчугского горздрава Максим Середа сообщил, что «медики больше месяца боролись за её жизнь, но болезнь оказалась сильнее».



Тогда, в мае, Людмила Дяченко осталась для кременчужан безымянной жертвой COVID-19. Запомнилось лишь то, что она почти месяц боролась с болезнью. И осталось непонятным, почему же она умерла.

А несколько дней назад в редакцию «Телеграфа» пришли муж Людмилы Дяченко Иван Иванович и её сын Дмитрий, чтобы рассказать, как её на самом деле лечили, и как её похоронили. Они возмущены самоуправством кременчугских медиков и сотрудников кременчугского коммунального спецкомбината ритуальных услуг.





Слева направо: Иван Дяченко и Дмитрий Дяченко

История болезни:

«Ми питаємо: може докупити ще дитяче харчування, суміші привезти? А вони кажуть: вже не треба, помирає»



Людмила Дяченко работала клиническим лаборантом Глобинской районной больницы, жила в селе Большие Крынки, ей было 53 года. А ещё она пела в хоре «Крынычаночка». Вот что говорит о ней сын Дмитрий:





– Мама була звичайною сільською жінкою – здоровою, життєрадісною, вона не втомлювалась ніколи, могла прийти з роботи, стати на рядок, прополоти і не втомитися! Вона весела була, в хорі співала «Криничаночка». Її організм місяць опирався хворобі! Вона боролося, вона жити хотіла!









Муж рассказал, как Людмила заболела. 16 апреля она пришла с работы и сказала мужу, что у неё першит в горле. К вечеру поднялась высокая (38 градусов) температура. На следующий день они пошли к семейному врачу. Врач посмотрела Людмилу, сказала, что ничего серьезного как-будто нет, посоветовала сбивать температуру. Потом были выходные. Людмила сбивала температуру, но температура снова поднималась. Муж настоял на том, чтобы они снова пошли к врачу и сделали флюорографию. Флюорографию сделали, и вроде всё было без серьезных осложнений. Но Людмиле становилось хуже, стало тяжело дышать. Сделали повторную флюорографию, она показала серьезные осложнения. С учетом эпидемии коронавируса, Людмилу решили везти в Кременчуг, в больницу интенсивного лечения «Кременчугскую».



Иван Иванович, муж Людмилы рассказывает:

– Помучились ми, поки довезли. Полтава відмовлялася давати швидку, казали – ми не транспортуємо, везіть самі. Я кажу – я повезу, а якщо не довезу, їй же погано?! Дали таки швидку, дякуючи і завідувачу Глобинської лікарні, він теж з ними розмовляв, пояснював.



23 апреля Людмилу положили в инфекционное отделение больницы «Кременчугской». ПЦР-тесты подтвердили диагноз – коронавирусная инфекция. «ТелеграфЪ» спросил, кто был её лечащим врачом, что он говорил о её состоянии здоровья? Иван Иванович ответил:





– Коли її туди поклали, вона по телефону нам сказала: у мене дуже гарний лікар – заввідділенням Ліфанова. Тільки я з тією Ліфановою розмовляв лише один раз. За три дні до смерті Люди вона зателефонувала, сказала, що все, через 2-3 дні Люда помре. А так вона з нами не розмовляла, до телефону не підходила. Нам медсестричка з приймального відділення дзвонила, казала, що треба купити і привезти. Ми все купували. Коли вже зовсім погано їй було, ми питали, може дитяче харчування докупити, суміші привезти? А вони кажуть: ні​ вже не треба, помирає. Отакі лікарі!









Сын Людмилы Дмитрий рассказал о таком эпизоде:





– Коли мамі зовсім погано стало, вона вже не могла їсти, її годували через зонд. Ми купували суміші, дитяче харчування, каші варили. Зранку о восьмій привезли бульйончик свіжий, гарячий, суміші, залишили у приймальному, щоб їй передали, і поїхали у справах. Коли повернулися, побачили, що їжа, яку ми привезли теплою, так і стоїть у приймальному, ніхто її не забрав, ви розумієте?!





Муж Людмилы рассказал, что сначала они звонили Люде и она им звонила, разговаривала. После 2 мая она перестала звонить и отвечать на звонки. Вот что было дальше:





– Ми питаємо, чому вона не відповідає? Лікарі кажуть: ми їй дали заспокійливе, бо вона нервує після того, як поспілкується з вами. Як це нервує? Вона не та людина, щоб з родиною не поговорити! 9 травня ми приїхали туди і підняли бучу – кажемо, є вайбер, нехай вона з нами по телефону поспілкується, нам треба її побачити, дізнатися, що з нею! Зрозуміло, що в інфекційне відділення не пускають, але ж є телефон, то чому вона не відповідає?! Довго вони нас змусили чекати, години дві ми там сиділи, вже не знаю, що вони там готували чи сліди замітали. Потім показали Люду, вона нам рукою махнула, говорити не могла. Питаю – що то таке, що з нею? Знову кажуть: заспокійливе дали.





Родственники Люды не знают, как её лечили, почему она умерла – им ничего не объясняли. Вот что сказал Иван Иванович:





– Вона місяць боролася! Вона така жінка була сильна, життєлюбна! Як могло статися, що така жінка і ... Не знаю, може вкололи їй щось не те, я всі ліки купував, які вони казали, все ми возили... Як же так?!





Несмотря на то, что Людмила Дяченко была медработником, и несмотря на то, что руководитель кременчугского горздрава Середа утверждал, что в Кременчуге пациентов с COVID-19 лечат бесплатно, бесплатным её лечение не было. Вот чеки на ванкомицин – антибиотик, применяется при лечении пневмоний. Это не все чеки, а только за два дня. Вот что говорит Иван Иванович:





– Мені медсестричка каже: ви купіть ванкоміцин, а післязавтра ми закупимо і він буде. Та поки вони закуповували, я так десять днів його і купував, нехай би лише допоміг.





24 мая Люда умерла. Её родные так и не видели её истории болезни, не видели лист назначений, им не выдали ни выписку из медицинской карты, ни посмертный эпикриз. И врачебное заключение о смерти они тоже не видели – его забрали сотрудники кременчугского коммунального спецкомбината ритуальных услуг.



Когда у близких умершего нет никакой достоверной информации, они вправе предполагать всё, что угодно. Потому Иван Иванович и говорит: «может, вкололи что-то не то».







Похороны:

«Я свою маму не побачив, не попрощався»





После того, как Людмила Дяченко попала в «Кременчугскую» больницу, ни муж, ни сын её больше живой не видели. И мертвой тоже. Её похоронили в закрытом гробу как пациента, умершего от коронавирусной инфекции. Тело Людмилы увезли кременчугские «легионеры» без согласия её родных – потом просто перезвонили и поставили перед фактом, что хоронить Люду будет кременчугский спецкомбинат ритуальных услуг (СКРУ). И назвали сумму, которую родственники должны привезти для предоплаты похорон – 20 тысяч гривен.



Вот что рассказал муж Людмилы Иван Иванович:





– Подзвонив черговий лікар, сказав, що вона померла. Сказав, що будуть вирішувати з Полтавою, як її ховати – як коронавірусну чи як звичайну людину? Бо два останніх результати у неї були вже негативні, без коронавірусу. Сказав чекати дзвінка. Ми чекали, та нічого не дочекалися. З лікарні нам більше не дзвонили. Зателефонував мені той, легіонер, сказав, що ховатимуть вони, ховатимуть як коронавірусну і треба привезти гроші. Сказав, що свідоцтво про смерть вони самі оформлять. Як вони могли так вчинити в лікарні? Без нашого дозволу, без моєї згоди, вони віддали тіло, віддали її паспорт, документи! Хіба це по-людськи? Це ж жінка моя, а ми навіть не попрощалися по-людськи!





Муж и сын Людмилы Дяченко возмущены самоуправством медиков и сотрудников СКРУ, которые без их согласия забрали документы и тело умершей.



Но забрав тело умершей и её документы, сотрудники СКРУ действовали в соответствии с решением Кременчугского исполкома № 613 от 17.04.2020 «Про затвердження Положення про організацію і проведення поховань померлих від коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».



В разделе 4 «Порядок дій працівників КП СКРП», п. 4.1-4.4, указано, что именно сотрудники СКРУ получают от медиков врачебное свидетельство о смерти и паспорт умершего от COVID-19, и именно сотрудники СКРУ оформляют свидетельство о смерти.





Таким образом кременчугские чиновники делегировали сотрудникам СКРУ право забирать паспорт умершего.



Медики больницы «Кременчугской», которые отдали СКРУ паспорт Людмилы и врачебное свидетельство о её смерти, тоже действовали в рамках решения исполкома №613. В разделе 3 «Порядок дій працівників закладів охорони здоров’я», п. 3.4, указано, что медики должны передать врачебное свидетельство о смерти и паспорт умершего от COVID-19 сотрудникам СКРУ.



Другой вопрос, почему медики ничего не сказали родственникам Людмилы об установленном порядке захоронения, а просто отдали тело и документы легионерам? Но это уже вопрос из раздела этических. В решении исполкома разговор с родственниками не предусмотрен, значит, исполнителям можно не заморачиваться.



Похоронили Людмилу Дяченко в родном селе, в Больших Крынках (Великі Кринки). Мужу удалось добиться, чтобы могила была на кладбище в селе, а не в отдельном секторе на Свиштовском кладбище в Кременчуге. «Хіба я б туди наїздився?» – сказал нам Иван Иванович. От Крынок до Кременчуга – 60 километров.



Муж и сын Людмилы говорят, что СКРУ прислал в Крынки два микроавтобуса – в одном привезли гроб, во втором приехали работники.



Но по чекам, выданным СКРУ, выходит, что в Крынки приехали три катафалка и один ритуальный автобус. Давайте смотреть чеки, там не только катафалки-призраки есть, там много загадочного.



СКРУ выдал Дяченко два счета-фактуры и два чека. Первый счет-фактура стандартный – в нем указан перечень услуг и их стоимость. Общая сумма по этому чеку – 11 086 гривен. плюс налог.









Второй счет-фактура выдан без расшифровки услуг, там лишь одна строка – «ритуальные услуги». И цена – 8695 гривен плюс налог.









Именно к этому счету сын Людмилы Дмитрий просил дать распечатку услуг, которые они оплатили. Вот что он рассказал:





– Я кажу, видайте нам, будь ласка, чек або роздруківку, за що ми заплатили, що таке «ритуальні послуги»? А цей високий, мабуть, начальник їхній, мені каже, що комп’ютер розпізнає лише такий напис – «ритуальні послуги». Він сказав, що костюми для поховання коронавірусних дуже дорогі, тому так. Та я наполягав і чек нам все-таки дали, тільки довгенько довелося чекати, вони там щось вираховували.





Смотрим счета и чеки. В первом из них указан практически полный перечень ритуальных услуг, предоставленных СКРУ – хранение тела, доставка в морг, перенос гроба и др. В этом счете указаны две единицы транспорта – катафалк и ритуальный автобус (как раз то, что видели на кладбище сын и муж Людмилы). В счете указана стоимость для катафалка и автобуса километра в пределах города, стоимость километра за городом, и стоимость одного часа использования транспортного средства в рабочее время.













«В рабочее время» – это важно. Потому что дальше в счете идет строка «перенос гроба» и цена – 2860 гривен. Возникает вопрос – почему так дорого?



Смотрим прайс-лист СКРУ, он размещен на странице СКРУ на сайте Кременчугского горсовета.









Находим п.45 и искомую цену – 2860 гривен стоит перенос гроба (6 человек) в праздничные и выходные дни. Но Людмилу Дяченко хоронили 25 мая, в понедельник, а не в выходной день. И в рабочее время – в 13 часов. Так за что с родственников умершей содрали 2860 гривен?





страница прайса СКРУ



Но это не всё. Как выяснилось, сотрудники СКРУ где-то носили гроб повторно. Смотрите второй чек к загадочному счету №2 на «ритуальные услуги». Первая строчка в чеке – «перенос гроба» и цена уже 3820 гривен.









Снова смотрим в прайс и находим п.46, а вот и цена – 3820 грн за перенос гроба (6 чел.) в выходные и праздничные дни. Но ведь Людмилу хоронили в понедельник, а не в выходной день! И родственники уже заплатили за перенос гроба по первому чеку. За что же с них повторно содрали деньги, к тому же почти на тысячу большую сумму?







Смотрим дальше, и видим в чеке №2 два катафалка – один за 2583 гривны, второй за 814. Находим в прайсе СКРУ эти позиции – 2583 гривны стоит катафалк-автобус в сверхурочное время (п.34). Так ведь Людмилу хоронили в рабочее время, в 13 часов. И в первом чеке указана стоимость одного часа использования катафалка и автобуса именно в рабочее время. Тогда что делал на кладбище в сверхурочное время дополнительный катафалк-призрак? Зачем он туда приезжал?





Страница прайса СКРУ



Второй катафалк по цене 814 гривен тоже находим в прайсе, в разделе «арендованные автомобили» – п. 67, катафалк 3.



Таким образом, по чекам, выданным СКРУ, выходит, что в похоронах Людмилы Дяченко участвовал один ритуальный автобус и три катафалка. Причем один из катафалков участвовал в ритуале в сверхурочное время, когда похороны уже закончились. Напомним, муж и сын Людмилы утверждают, что машин было всего две, два дополнительных катафалка-призрака они не видели.



И это тоже не всё. Вернемся к чеку №2 и посмотрим на строку «могила» – 493 гривны. Вроде недорого. Но сын и муж Людмилы утверждают, что сотрудники СКРУ не копали могилу на кладбище в Больших Крынках, её вырыли местные копачи. Тогда за что СКРУ взял 493 гривны с семьи Дяченко?









Страница прайса СКРУ



И ещё одна загадочная строка в чеке №2 – «демонтаж», 763 грн. «ТелеграфЪ» спросил Дмитрия Дяченко, что сотрудники СКРУ демонтировали на кладбище в Больших Крынках? Дмитрий ответил:





– Нічого вони там не демонтували, бо могилу наші копачі робили, їх батюшка покликав.





Но это Дмитрий так говорит, а по чеку СКРУ выходит, что они там провели демонтаж намогильной плитки, укрепленной бетоном:





Страница прайса СКРУ





Видите, как много вопросов к СКРУ: почему с семьи Дяченко взяли максимальную сумму за перенос гроба в выходные дни, хотя хоронили Людмилу в будний день, в понедельник? Почему деньги за перенос гроба взяли дважды – 2860 грн и 3820 грн? С какой целью использовались три катафалка (по чекам), и почему один из них использовался в сверхурочное время, хотя похороны состоялись в рабочее время? За какую могилу и за какой демонтаж СКРУ взял деньги с семьи Дяченко?



«ТелеграфЪ» подготовил письменный запрос директору СКРУ Виталию Стефаненко (в СКРУ ответят только на письменный запрос). Ответ СКРУ мы опубликуем.

Также «ТелеграфЪ» подготовил запрос начальнику УЖКХ Ивану Москалику с предложением провести служебную проверку по факту захоронения Людмилы Дяченко. Этот ответ мы тоже опубликуем.





Далі буде.