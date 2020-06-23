Аби уникнути відповідальності: у Кременчуці пасажир ВАЗу пропонував хабара копам

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Натомість на водія автівки склали адмінматеріали через порушення ПДР, а на місце події патрульні викликали слідчих

22 червня о 21.00 на вулиці Шевченка пасажир ВАЗу пропонував хабара копам через порушення правил дорожнього руху. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.





Під час патрулювання на вищевказаній вулиці інспектори помітили авто ВАЗ 2107, водій якого порушив ПДР. Під час перевірки документів пасажир автівки почав пропонувати патрульним хабара у 200 грн для уникнення адмінвідповідальності. Правоохоронці неодноразово попереджували чоловіка про те, що пропозиція хабара тягне за собою кримінальну відповідальність, проте той не зважав на попередження та наполягав на своєму.





У результаті на водія ВАЗу склали відповідні адміністративні матеріали. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, оскільки за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі передбачено кримінальну відповідальність згідно зі статтею 369 Кримінального Кодексу України.