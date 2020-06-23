Як працюватиме ЦНАП на День Конституції

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У звязку з вихідним днем, 29 червня, ЦНАП у Кременчуці буде працювати за наступним графіком:





Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14),

26 червня (п’ятниця) – згідно графіка,

27 червня (субота) – з 08:00 до 15:00,

28-29 червня – вихідні дні,

з 30 червня – згідно графіка.





Автозаводський відділ:

(вул. Героїв України, 11-А)

26 червня (п’ятниця) – згідно графіка,

27 червня (субота) – з 08:00 до 15:00,

28-30 червня – вихідні дні,

з 01 липня – згідно графіка.





Крюківський відділ:

(вул. І.Приходька, 90)

26 червня (п’ятниця) – згідно графіка,

27-29 червня – вихідні дні,

з 30 червня – згідно графіка.





Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.