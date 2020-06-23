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Як працюватиме ЦНАП на День Конституції

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 220

 

Попереду кременчужан очікують тривалі вихідні

У звязку з вихідним днем, 29 червня, ЦНАП у Кременчуці буде працювати за наступним графіком:


Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14),
26 червня (п’ятниця) – згідно графіка,
27 червня (субота) – з 08:00 до 15:00,
28-29 червня – вихідні дні,
з 30 червня – згідно графіка.


Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
26 червня (п’ятниця) – згідно графіка,
27 червня (субота) – з 08:00 до 15:00,
28-30 червня – вихідні дні,
з 01 липня – згідно графіка.


Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
26 червня (п’ятниця) – згідно графіка,
27-29 червня – вихідні дні,
з 30 червня – згідно графіка.


Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
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