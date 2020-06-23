Як працюватиме ЦНАП на День Конституції

У звязку з вихідним днем, 29 червня, ЦНАП у Кременчуці буде працювати за наступним графіком:
Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14),
26 червня (п’ятниця) – згідно графіка,
27 червня (субота) – з 08:00 до 15:00,
28-29 червня – вихідні дні,
з 30 червня – згідно графіка.
Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
26 червня (п’ятниця) – згідно графіка,
27 червня (субота) – з 08:00 до 15:00,
28-30 червня – вихідні дні,
з 01 липня – згідно графіка.
Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
26 червня (п’ятниця) – згідно графіка,
27-29 червня – вихідні дні,
з 30 червня – згідно графіка.
Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.