Скоро за п'янку за кермом буде «світити» кримінальна відповідальність

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 544 Коментарів: 3

До того ж, «виростуть» штрафи для нетверезих водіїв. А п'яні «пірати» залишаться у полі відповідальності адмінкодексу

1 липня цього року має набути чинності закон, який криміналізує нетверезе водіння. Варто зауважити, що хмільних водіїв повинні були почати притягувати до кримінальної відповідальності з початку 2020 року. Але наприкінці 2019 року ухвалили закон, який на пів року відтермінував оновлення Кримінального кодексу України (ККУ).





Якщо закон знову не відтермінують, то в ККУ з'явиться стаття 286-1 «Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції». Протягнути до відповідальності можна буде за:

керування у стані сп'яніння;

передачу керування особі, яка перебуває в стані сп'яніння;

відмову водія проходити медичного освідування на стан сп’яніння;

вживання керманичем алкоголю або деяких препаратів після ДТП або після зупинки машини на вимогу поліцейського.

Якщо водій потрапив в якусь із категорій, то йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням права керувати на три роки.





У випадку, коли керманич знову вляпається по тій же статті, то можуть призначити штраф в сумі до 51 тисячі гривень, а водійське посвідчення можуть забрати на термін від двох до трьох років.









А як же п'яні «пірати»?

Притягувати до кримінальної відповідальності планують лише водіїв транспортних засобів. Особи, яких зловлять на нетверезому керуванні суднами, відповідатимуть перед законом по статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. З 1 липня ця стаття називатиметься так: «Керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції».





Для п'яних «піратів» штрафи також виростуть і будуть становити 17 тисяч штрафу або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років.





Якщо зловлять нетверезою особу, яка не має права керувати суднами, їй загрожує штраф у розмірі 25,5 тис грн або громадські роботи від 40 до 60 годин.





Уживання судноводієм після аварійної події за його участю алкоголю або після того, як судно було зупинено на вимогу поліцейського до проведення медичного огляду чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, - тягне за собою накладення 20400 грн штрафу з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на строк три роки.