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11 кроків до перемоги: «Кремінь» стартував у чемпіонаті

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 671 Коментарів: 1

Команда напередодні матчу здала тести на коронавірус

8 місяців без футболу, 242 дні без офіційних матчів... Й нарешті завтра, 24 червня, на стадіон «Кремінь-Арена» повертається великий футбол - «Кремінь» приймає «Минай». До завершення чемпіонату залишається 11 турів, 6 з яких «Кремінь» зіграє вдома.


Три тренери та новий склад


«Кремінь» до матчу приходить у повному оновленому складі. На 90% змінився склад гравців, з осінньої частини чемпіонату залишилися лише Андрій Олійник та Євген Мурашов. Також зміни торкнулися й тренерського штабу. Якщо на початку сезону команду очолював Ігор Столовицький, восени обов'язки головного тренера виконував Володимир Прокопіненка, а після його звільнення «Кремінь» очолив Сергій Свистун.


До карантину «Кремінь» робив ставку на власних вихованців, проте до матчу з «Минаю» підписав кількох досвідчених новачків. Імена у клубі поки не називають.


Хто змінить нічию в особистих зустрічах?


«Кремінь» та «Минай» зустрічалися двічі. 1 червня «Кремінь» переміг «Минай» у «золотому фіналі» Другої ліги, переможний гол був на рахунку Костянтина Чернія. А 23 серпня «Минай» відновив паритет в особистих зустрічах, тоді вдома минайці перемогли з рахунком - 3:1.


«Минай» має перевагу в один матч


На відміну від «Кременя», який зібрався на початку червня й не мав ігрової практики, минайців протестував «Динамо» Київ. Підопічні Василя Кобіна зупинилися за крок до фіналу Кубка України, проте до свого активу додали необхідний досвід.


Сезон без підтримки вболівальників


«Кремінь» у цьому сезоні як ніхто залишається без підтримки вболівальників. Осінню частину чемпіонату кременчужани зіграли у Полтаві, поки йшла реконструкція на стадіоні «Кремінь-Арена». Кременчужани змогли лише дві гри провести у рідних стінах: розгромив «Агробізнес» та «Черкащину». Вболівальники з нетерпінням чекали весни, щоб підтримати рідну команду на трибунах, проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Матчі відбуватимуться без глядачів.


Яка ситуація з COVID-19 в інших командах


До речі, «Минай» був першою командою де діагностували коронавірус. Перед рестартом чемпіонату усі команди пройшли тестування. У «Кременя» усі гравці та тренерський штаб отримали негативні результати.


«Кремінь» отримав результати тестування гравців на COVID-19


Коронавірус виявили у «Русі», «Волині» та «Балканах».


До ПФЛ звернулися три клуби з проханням перенести свої матчі через підозру у гравців захворювання на COVID-19. Так, ФК «Балкани» у зв’язку з інфікуванням одного гравця та проходження повторних тестів попросили змінити дату матчу. Тож, ураховуючи згоду обох клубів, матч 20 туру «Балкани» - «Черкащина» перенесений на 25 червня.


Адміністрація ПФЛ розглянула звернення ФК «Рух», у якому було інфіковані кілька футболістів і лікар команди, ухваливши рішення про перенесення матчу 20 туру «Рух» - «Агробізнес» на 7 липня.


Із підозрою на COVID-19 у своїх футболістів звернувся з відповідним листом і ФК «Волинь». Матч «Чорноморець» - «Волинь» перенесений на 25 червня.


Пряма трансляція

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Минай
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

27
Kremzp:
Сьогодні, 19:03

Клуб по поводу новых футболистов молчит, а вот сайт "спортарена" сообщает: "

По информации Sport Arena, Кремень дозаявил на чемпионат Первой лиги пятерых игроков, среди которых защитник Александр Головко, сын известного украинского футболиста и тренера.

Также Кремень заявил таких футболистов: полузащитники Богдан Литвяк и Артем Бафталовский, защитник Артем Дмитриев, вратарь Дмитрий Фастов."

Удачи команде в предстоящих играх!!!!!!


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