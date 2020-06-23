11 кроків до перемоги: «Кремінь» стартував у чемпіонаті

8 місяців без футболу, 242 дні без офіційних матчів... Й нарешті завтра, 24 червня, на стадіон «Кремінь-Арена» повертається великий футбол - «Кремінь» приймає «Минай». До завершення чемпіонату залишається 11 турів, 6 з яких «Кремінь» зіграє вдома.
«Кремінь» до матчу приходить у повному оновленому складі. На 90% змінився склад гравців, з осінньої частини чемпіонату залишилися лише Андрій Олійник та Євген Мурашов. Також зміни торкнулися й тренерського штабу. Якщо на початку сезону команду очолював Ігор Столовицький, восени обов'язки головного тренера виконував Володимир Прокопіненка, а після його звільнення «Кремінь» очолив Сергій Свистун.
До карантину «Кремінь» робив ставку на власних вихованців, проте до матчу з «Минаю» підписав кількох досвідчених новачків. Імена у клубі поки не називають.
«Кремінь» та «Минай» зустрічалися двічі. 1 червня «Кремінь» переміг «Минай» у «золотому фіналі» Другої ліги, переможний гол був на рахунку Костянтина Чернія. А 23 серпня «Минай» відновив паритет в особистих зустрічах, тоді вдома минайці перемогли з рахунком - 3:1.
На відміну від «Кременя», який зібрався на початку червня й не мав ігрової практики, минайців протестував «Динамо» Київ. Підопічні Василя Кобіна зупинилися за крок до фіналу Кубка України, проте до свого активу додали необхідний досвід.
«Кремінь» у цьому сезоні як ніхто залишається без підтримки вболівальників. Осінню частину чемпіонату кременчужани зіграли у Полтаві, поки йшла реконструкція на стадіоні «Кремінь-Арена». Кременчужани змогли лише дві гри провести у рідних стінах: розгромив «Агробізнес» та «Черкащину». Вболівальники з нетерпінням чекали весни, щоб підтримати рідну команду на трибунах, проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Матчі відбуватимуться без глядачів.
До речі, «Минай» був першою командою де діагностували коронавірус. Перед рестартом чемпіонату усі команди пройшли тестування. У «Кременя» усі гравці та тренерський штаб отримали негативні результати.
Коронавірус виявили у «Русі», «Волині» та «Балканах».
До ПФЛ звернулися три клуби з проханням перенести свої матчі через підозру у гравців захворювання на COVID-19. Так, ФК «Балкани» у зв’язку з інфікуванням одного гравця та проходження повторних тестів попросили змінити дату матчу. Тож, ураховуючи згоду обох клубів, матч 20 туру «Балкани» - «Черкащина» перенесений на 25 червня.
Адміністрація ПФЛ розглянула звернення ФК «Рух», у якому було інфіковані кілька футболістів і лікар команди, ухваливши рішення про перенесення матчу 20 туру «Рух» - «Агробізнес» на 7 липня.
Із підозрою на COVID-19 у своїх футболістів звернувся з відповідним листом і ФК «Волинь». Матч «Чорноморець» - «Волинь» перенесений на 25 червня.