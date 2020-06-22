Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна37241
Кременчук111
Хворі:
Україна19587
Кременчук1
Одужало:
Україна16642
Кременчук106
Померло:
Україна1012
Кременчук4
Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Кремінь» отримав результати тестування гравців на COVID-19

Сьогодні, 20:19 Переглядів: 574

Команда готується до матчу з Минаєм

Вчора, 21 червня, у «Кремені» здали аналізи на наявність коронавірусу. За результати тестування всі футболісти та тренерський штаб кременчуцького клубу здорові. Про це повідомляє пресслужба клубу. 


Футболісти «Кременя» та «Гірник-Спорту» здали тести на COVID-19


Це дозволить команді провести перший домашній матч на стадіоні «Кремінь-Арена». 24 червня о 18.00 «Кремінь» прийматиме «Минай».

 

Наступне масове тестування футболістів заплановане за два тижні.


Стартує Перша ліга 24 червня, а матчі заключного, 30 туру - 11 серпня.

20 тур, 24.06 «Кремінь» - «Минай»
21 тур, 29.06 «Авангард» - «Кремінь»
22 тур, 04.07 «Кремінь» - «Волинь»
23 тур, 11.07 «Прикарпаття» - «Кремінь»
24 тур, 15.07 «Кремінь» - «Миколаїв»
25 тур, 19.07 «Чорноморець» - «Кремінь»
26 тур, 24.07 «Кремінь» - «Оболонь Бровар»
27 тур, 29.07 «Кремінь» - «Рух»
28 тур, 03.08 «Інгулець» - «Кремінь»
29 тур, 07.08 «Кремінь» - «Балкани»
30 тур, 11.08 «Металіст 1925» - «Кремінь»

1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол коронавірус Кремінь
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх