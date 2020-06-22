«Кремінь» отримав результати тестування гравців на COVID-19

Сьогодні, 20:19 Переглядів: 574

Команда готується до матчу з Минаєм

Вчора, 21 червня, у «Кремені» здали аналізи на наявність коронавірусу. За результати тестування всі футболісти та тренерський штаб кременчуцького клубу здорові. Про це повідомляє пресслужба клубу.









Це дозволить команді провести перший домашній матч на стадіоні «Кремінь-Арена». 24 червня о 18.00 «Кремінь» прийматиме «Минай».

Наступне масове тестування футболістів заплановане за два тижні.





Стартує Перша ліга 24 червня, а матчі заключного, 30 туру - 11 серпня.

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20 тур, 24.06 «Кремінь» - «Минай»

21 тур, 29.06 «Авангард» - «Кремінь»

22 тур, 04.07 «Кремінь» - «Волинь»

23 тур, 11.07 «Прикарпаття» - «Кремінь»

24 тур, 15.07 «Кремінь» - «Миколаїв»

25 тур, 19.07 «Чорноморець» - «Кремінь»

26 тур, 24.07 «Кремінь» - «Оболонь Бровар»

27 тур, 29.07 «Кремінь» - «Рух»

28 тур, 03.08 «Інгулець» - «Кремінь»

29 тур, 07.08 «Кремінь» - «Балкани»

30 тур, 11.08 «Металіст 1925» - «Кремінь»