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Кременчук, Спорт, Топ-новость, Коронавірус / Карантин

Футболісти «Кременя» та «Гірник-Спорту» здали тести на COVID-19

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 542 Коментарів: 1

 Спортсмени мають отримати результати найближчим часом

Сьогодні зранку, 21 червня, футболісти «Кременя» та «Гірник-Спорту» з Горішніх Плавнів пройшли планове тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19 згідно з медичним протоколом. Результати очікують у понеділок ввечері.

 

Гравці, тренерський штаб та водії «Кременя» пройшли тестування на коронавірус на території стадіону «Кремінь-Арена». Першими тестування проходив тренерський штаб та водії, серед яких іменинник - водій «Кременя» Олег Дубин. Далі тестування пройшли футболісти «Кременя». Після проходження тестування спортсмени провели посилене тренування. А лабораторія вирушила до Горішніх Плавнів, де тестування пройшли футболісти «Гірник-Спорту».

 

Зауважимо, що клуби скористалися допомогою, яку надав Професіональній футбольній лізі президент «Динамо» Ігор Суркіс. «Динамо» перерахував на розрахунковий рахунок ПФЛ фінансову допомогу у розмірі 500 тисяч гривень для клубів Першої ліги на проведення тестів на COVID-19. Адміністрація ПФЛ уклала угоду з клінікою, яка проводить відповідні тестування та має змогу виїхати до клубів Першої ліги для збору аналізів. Саме такою пропозицією скористалися два клуби Першої ліги з Полтавщини.

 

Нагадаємо, що вже за кілька днів стартує продовження чемпіонату Першої лігу, яку перервали через впровадження карантину. Перший матч «Кремінь» зіграє вдома проти «Минаю» у середу, 24 червня, о 18.00. Пряму трансляцію матчу можна переглянути на ютуб-каналі Kremen.TV та телеканалі Sport 1.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК "Кремінь"
Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт коронавірус ПЛР тестування

Коментарі: 1

24
Kremzp:
Сьогодні, 20:12

Здоровья всем!!!!!!


1 0

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