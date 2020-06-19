22 червня у Кременчуці буде відсутня електрика у частині центру, Крюкова та Чередників
Сьогодні, 15:15
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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00
22 червня з 6.00 до 18.00, у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:
- вул. Софіївська, 6,
- вул. Перемоги, 13, 32/5,
- вул. Івана Мазепи, 5,
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189,
- вул. Заводська, 1-131,
- вул. Чечелівська, 2-46,
- пров. Чечелівський, 2-41,
- вул. Чкалова, 160-203,
- вул. Кагамлицька, 74,
- вул. Залізнична, 69-91,
- пров. Вишневий, 1-13,
- пр. Вишневий, 3-6.