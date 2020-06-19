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Кременчук, Споживач

22 червня у Кременчуці буде відсутня електрика у частині центру, Крюкова та Чередників

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 1 540

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00

22 червня з 6.00 до 18.00, у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:

  • вул. Софіївська, 6, 
  • вул. Перемоги, 13, 32/5, 
  • вул. Івана Мазепи, 5, 
  • вул. Соломії Крушельницької, 151-189, 
  • вул. Заводська, 1-131, 
  • вул. Чечелівська, 2-46, 
  • пров. Чечелівський, 2-41,
  • вул. Чкалова, 160-203, 
  • вул. Кагамлицька, 74, 
  • вул. Залізнична, 69-91, 
  • пров. Вишневий, 1-13, 
  • пр. Вишневий, 3-6.
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Автор: solod
Теги: відключення електроенергії графік відключення

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