Депутати побалакали про те, як «розчистити» береги річок у Кременчуці від забудови

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 1 739 Коментарів: 10

Депутат Костромінов заявив, що не отримав від виконкому конкретної відповіді про те, як у місті контролюють виконання закону про вільний доступ до водойм

22 червня під час засідання земельної комісії депутат міськради Сергій Костромінов підняв питання про вільний доступ до водойм, який гарантує новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування». Він заявив, що не отримав конкретної відповіді на свій депутатський запит до виконкому: хто та як конкретно контролюватиме виконання даного закону і що вже зроблено на даний час.





Керівниця управління земельних ресурсів Ірина Безверха зазначила, що всі проєкти рішень, які йдуть на сесію, містять обмеження у використанні земельних ділянок, якщо ті межують з прибережними захисними смугами. Разом із тим, вона зазначила, що додаткового механізму контролю немає.





Натомість Сергій Костромінов зауважує, що паркани приватних садиб загороджують підхід до води, зокрема, йшлося про береги Сухого Кагамлика, у районі Петрівки.





- Треба промоніторити річки, які в межах міста. Приватні будинки не повинні обмежувати доступ до води, - висловився депутат Костромінов, зауваживши, що контроль — це повноваження виконкому.





А якщо немає механізму, як змусити усунути порушення, слід зносити паркани, висловився депутат Костромінов.





Закон Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду.









Слід перевірити споруди на берегах на дотримання законодавства про вільний доступ до води та скласти відповідні акти — такої точки зору дотримується і депутат Олександр Роженко.





- Якщо розчищати береги, то тоді слід робити там набережну. Просто так там пройти неможливо, - висловився голова земельної комісії Руслан Ульянов про береги та забудову на Сухому Кагамлику.

- У вас що там, будинок знаходиться? Кого ви захищаєте? - парирував Костромінов.

- Я захищаю здоровий глузд, - відповів Ульянов.



Він заявив, що потрібна Програма розвитку території — у районі Сухого Кагамлика. Депутат Оксана Піддубна зауважила, що в бюджеті міста все одно немає коштів на фінансування нових програм. Та зазначила, що питання стосується не лише Сухого Кагамлика, але й берегів Дніпра, де розташований будинок нардепа Шаповалова.





Поговоривши про закон та механізми його виконання, депутати доручили виконкому (земельному управлінню) ще раз дати відповідь, що зроблено на виконання закону про вільний доступ до водойм.





Нагадаємо, у місті був лише один прецедент, коли депутати Кременчуцької міськради наполягали на знесенні будинку, який загородив доступ до води. Це будинок у садово-городньому кооперативі «Металург». Голова кооперативу запевнив, що порушник зносить незаконну споруду. Лише після цього сесія подовжила кооперативу оренду землі.









Проте потім депутати не повертались до цього питання, щоб проконтролювати свої вимоги.



