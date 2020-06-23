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Депутати побалакали про те, як «розчистити» береги річок у Кременчуці від забудови

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 1 739 Коментарів: 10

Депутат Костромінов заявив, що не отримав від виконкому конкретної відповіді про те, як у місті контролюють виконання закону про вільний доступ до водойм

22 червня під час засідання земельної комісії депутат міськради Сергій Костромінов підняв питання про вільний доступ до водойм, який гарантує новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування». Він заявив, що не отримав конкретної відповіді на свій депутатський запит до виконкому: хто та як конкретно контролюватиме виконання даного закону і що вже зроблено на даний час.


Керівниця управління земельних ресурсів Ірина Безверха зазначила, що всі проєкти рішень, які йдуть на сесію, містять обмеження у використанні земельних ділянок, якщо ті межують з прибережними захисними смугами. Разом із тим, вона зазначила, що додаткового механізму контролю немає.


Натомість Сергій Костромінов зауважує, що паркани приватних садиб загороджують підхід до води, зокрема, йшлося про береги Сухого Кагамлика, у районі Петрівки.


- Треба промоніторити річки, які в межах міста. Приватні будинки не повинні обмежувати доступ до води, - висловився депутат Костромінов, зауваживши, що контроль — це повноваження виконкому.


А якщо немає механізму, як змусити усунути порушення, слід зносити паркани, висловився депутат Костромінов.


Закон 

Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду.



Слід перевірити споруди на берегах на дотримання законодавства про вільний доступ до води та скласти відповідні акти — такої точки зору дотримується і депутат Олександр Роженко.


- Якщо розчищати береги, то тоді слід робити там набережну. Просто так там пройти неможливо, - висловився голова земельної комісії Руслан Ульянов про береги та забудову на Сухому Кагамлику.


- У вас що там, будинок знаходиться? Кого ви захищаєте? - парирував Костромінов.


- Я захищаю здоровий глузд, - відповів Ульянов.


Він заявив, що потрібна Програма розвитку території — у районі Сухого Кагамлика. Депутат Оксана Піддубна зауважила, що в бюджеті міста все одно немає коштів на фінансування нових програм. Та зазначила, що питання стосується не лише Сухого Кагамлика, але й берегів Дніпра, де розташований будинок нардепа Шаповалова.


Поговоривши про закон та механізми його виконання, депутати доручили виконкому (земельному управлінню) ще раз дати відповідь, що зроблено на виконання закону про вільний доступ до водойм.


Нагадаємо, у місті був лише один прецедент, коли депутати Кременчуцької міськради наполягали на знесенні будинку, який загородив доступ до води. Це будинок у садово-городньому кооперативі «Металург». Голова кооперативу запевнив, що порушник зносить незаконну споруду. Лише після цього сесія подовжила кооперативу оренду землі.


«Циганков зараз зносить будинок», - голова кооперативу «Металург» про незаконну забудову на березі Дніпра


Проте потім депутати не повертались до цього питання, щоб проконтролювати свої вимоги.


СЮЖЕТ:

Домики у реки

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Днепр береговая линия
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 10

162
Piton78:
Сьогодні, 08:02

Побалакали і забули по іншому навряд чи буде! Якщо щось робити то маєток Шаповалова також потрібно трохи уризати та і не тільки його. Прибережна захисна смуга в 50 метрів це по закону територія яку ні в якому разі не можна забудовувати. А це значить що всі ті пірси які набудували наші можновладці потрібно позносити і не тільки на Сухому Кагамлику а і на Дніпрі! Але наш такий хазяйновитий мер на це ніколи не піде! А терпець він же не безмежний. Поки громада міста не піде сама зносити ці забори по 5 метрів віз з місця не здвинеться!


26 2
419
БРАТ:
Сьогодні, 08:16

побалакали та забули- бо дуже не хочеться руйнувати те, що самі збудували (за свої зароблені кровні)!


16 2
83
andre2102:
Сьогодні, 09:01

так там возле рыбинспекции Шаповалова угодья . и как чистить будем ?


8 1
184
ori_on:
Сьогодні, 09:48

Со одной стороны кагамлыка где старые постройки есть проход мимо речки а с другой где понастроили все закрыто заборами, а раньше там были пляжи причем пристойные


10 0
183
vsio nadoelo:
Сьогодні, 10:01

Как расчистить? Бульдозером. А лучше двумя, чтоб сразу по обоим берегам реки.


8 0
273
canek:
Сьогодні, 11:29

Так а на "металлурге" как сточл домик с забором так и стоит! 


5 0
50
Yaroslav:
Сьогодні, 11:48

мешают им сооружения, да нашим людям всё будет мешать, вне зависимости от того,есть ли там вообще что-то!

 


1 14
203
Grinenko:
Сьогодні, 12:49

В обязательном порядке нужно разобратся с недобросовестными застройщиками.


1 1
234
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 12:55

Это стихийное место, не пляж! Нужно либо приводить его в порядок, либо просто выбрать другое место для отдыха!


0 8
261
cheh_a:
Сьогодні, 14:07

на раковке уже который год ведется стройка на кручахи територия дома постоянно увеличивается


0 0

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