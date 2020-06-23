Футбольна команда «Кременчук» заявилася на чемпіонат Полтавщини

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 922 Коментарів: 3

Команда провела перший матч у перший лізі

Понад рік чемпіонат Полтавщини залишався без кременчуцької команди, коли «Нафтохімік» знявся з чемпіонату. Й ось цими вихідними свій перший матч в першій лізі чемпіонату Полтавської області зіграла команда «Кременчук». У неділю, 21 червня, «Кременчук» дебютував в чемпіонаті проти лідера «Харчовика», поступившись з рахунком - 2:4. Перший тайм команда повністю провалила, а у другому в меншості змогла двічі відзначитися, проте





Як розповів «Телеграфу» граючий тренер та керівник клубу «Кременчук» Павло Золотаренко, команда молода, середній вік гравців — 19 років.





- Вирішили заявити команду в останній момент, в надії, що знайдуться спонсори, для участі потрібно 50 тисяч гривень, вчора оплатив зі своїх коштів.

У команді грають футболісти віком 16-22 роки, середній вік в команді приблизно 19 років.

Наступний матч зіграємо на виїзді в Семенівці. А домашні матчі будемо проводити на стадіоні «Дормаш», який надала федерація футболу Кременчука. Тренування проводимо на стадіоні «Факел», який знаходиться на території пожежної частини, - розповів Павло Золотаренко.





Склад команди: Золотаренко Павло, Попельнюх Іван, Матвеев Кирило, Омельян Максим, Вєтров Дмитро, Безчасний Владислав, Приходько Руслан, Рубан Назар, Макуха Данило, Бондарев Петро, Радченко Григорій, Лашко Олег, Кілімченко Костянтин, Аліпатов Артем, Козлов Денис, Цапко Вадим, Замковський Олександр, Уманець Владислав, Остапчук Владислав, Мороз Микола, Троцко Григорій, Комаров Данііл, Єщенко Олексій, Євтушенко Олександр.





Календар ігор першої ліги групи Б:

1 тур, 14 червня, «Пирятин» - «Кременчук»

2 тур, 21 червня, «Кременчук» - «Харчовик»

3 тур, 28 червня, «Семенівка»- «Кременчук»

4 тур, 5 липня, «Кременчук» - «Глобине»

5 тур, 12 липня, «Сенча» - «Кременчук»

6 тур, 19 липня, «Кременчук» - «Дружба»

7 тур, 26 липня, «Миргород-2019» - «Кременчук»





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