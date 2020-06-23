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Освіта, Україна, Світ

Стали відомі результати пробного ЗНО

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 973

 

З 1 липня розпочнеться процедура повернення грошей, сплачених за надання послуги з проведення пробного ЗНО у 2020 році

В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі «Визначити результати пробного ЗНО» оприлюднили результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це сьогодні, 23 червня, проінформував Український центр оцінювання якості освіти.


Результати за шкалою 1–12 та шкалою 100–200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів. Загалом учасниками заповнено 215 787 електронних бланків А та 95 549 електронних бланків Б.


Робоча група УЦОЯО з питань встановлення порога «склав/не склав» та визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року за рейтинговою шкалою 100–200 балів визначила порогові бали:

  • українська мова і література – 19;
  • біологія – 20;
  • хімія – 13;
  • історія України – 24;
  • географія – 22;
  • англійська, німецька, французька, іспанська мови – 16;
  • математика – 9;
  • фізика – 10.

Тестові зошити, правильні відповіді та таблиці переведення тестових балів пробного тестування можна переглянути в розділі «Пробне ЗНО».


Також стало відомо, що з 1 липня розпочнеться процедура повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного ЗНО у 2020 році.


Аби всі зареєстровані учасники пробного ЗНО-2020 змогли швидко і безперешкодно скористатися своїм правом на компенсацію коштів, у сервісі визначення результатів для них розміщене важливе повідомлення. Тож увійдіть до сервісу і перевірте актуальність інформації, бо її буде використовувати «ПриватБанк» під час повернення грошей.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: testportal.gov.ua
Теги: пробне ЗНО ЗНО-2020 ВНО
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