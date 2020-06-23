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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 1 250

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

24 червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Першотравнева, 42а, 44, 46;
  • вул. Театральна, 20-44;
  • вул. Чкалова, 160-203;
  • вул. Кагамлицька, 74;
  • вул. Залізнична, 69-91;
  • пров. Вишневий, 1-13,
  • пр. Вишневий, 3-6;
  • вул. Кавалерійська, 31-14;
  • вул. Остапа Вишні, 7-27, 29/38;
  • вул. Академіка Герасимовича, 41-47;
  • вул. Сергія Єфремова, 3-25;
  • вул. Гайдамацька, 1-20;
  • вул. Тіниста, 21-48;
  • вул. Олександрійська, 28-89;
  • вул. Військова, 4-15;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Говорова, 29;
  • вул. Деповська, 56-63;
  • вул. Редутна, 77-87;
  • пров. Транспортний, 1-28;
  • пров. Шкільний, 18-22;
  • пров. Столярний, 20-39;
  • пров. Редутний, 10-29.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго графік
компанія «Інтера Люкс»

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