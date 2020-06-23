Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 19:02
Переглядів: 1 250
Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
24 червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Першотравнева, 42а, 44, 46;
- вул. Театральна, 20-44;
- вул. Чкалова, 160-203;
- вул. Кагамлицька, 74;
- вул. Залізнична, 69-91;
- пров. Вишневий, 1-13,
- пр. Вишневий, 3-6;
- вул. Кавалерійська, 31-14;
- вул. Остапа Вишні, 7-27, 29/38;
- вул. Академіка Герасимовича, 41-47;
- вул. Сергія Єфремова, 3-25;
- вул. Гайдамацька, 1-20;
- вул. Тіниста, 21-48;
- вул. Олександрійська, 28-89;
- вул. Військова, 4-15;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Говорова, 29;
- вул. Деповська, 56-63;
- вул. Редутна, 77-87;
- пров. Транспортний, 1-28;
- пров. Шкільний, 18-22;
- пров. Столярний, 20-39;
- пров. Редутний, 10-29.