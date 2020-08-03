За три кроки до перемоги: «Кремінь» поїхав до «Інгульця»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 83

Сьогодні, 3 серпня, футбольний клуб «Кремінь» вирушив до смт. Петрове, де зіграє з «Інгульцем». Початок матчу о 17.00.









Історія протистоянь





«Кремінь» 5 разів зустрічався з «Інгульцем». Тричі команди грали в рамках Першої ліги і два рази у рамках товариських зустрічей. Усі матчі завершились перемогою нашого петрівців.





19.08.17 Кремінь - Інгулець 0:1

25.03.18 Інгулець - Кремінь 2:0

13.07.18 Інгулець - Кремінь 3:0 (ТМ)

20.07.19 Інгулець - Кремінь 2:1 (ТМ)

11.10.19 Кремінь - Інгулець 0:3





Дискваліфікація





В «Інгульця» матч пропускають Євген запорожець, Олександр Козак та один з кращих бомбардирів Першої ліги Ніка Сітчінава. «Кременю» не зможуть допомогти Дмитро Сула та Артем Козлов.





Суддівські призначення





Головний арбітр - Омельченко О.В. (Слов'янськ),

асистенти арбітра - Матяш В.В. (Донецьк), Чертоляс М.В. (Херсон),

четвертий арбітр - Пилипенко Я.М. (Кропивницький),

спостерігач арбітражу - Коваленко Г.Б. (Київ).





7 серпня о 17.30 «Кремінь» зіграє заключний домашній матч в чемпіонаті. До речі, це буде для команди історична гра, адже з наступного сезону команда не буде муніципальною.