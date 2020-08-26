Украинские Афины с карпатским джакузи

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Все уже в курсе, что в Украине есть своя «украинская Венеция», но кто бывал в «украинских Афинах», которые были местом для богемной тусовки? И где их найти? Спрятались они в карпатских лесах. И ничего, и близко напоминающего греческую архитектуру, там нет. Просто так поэтически когда-то обозвали крошечное украинское село Криворовня за особенности ландшафта: мол, горы обрамляют его, как амфитеатр.





Что такое Криворовня и зачем туда ехать



Ехать за красотой, свежим воздухом, карпатским джакузи и горными прогулками. Это старинное гуцульское село, которое находится в Ивано-Франковской области, в 10 минутах езды от Верховины. Сейчас в нем живет не более 1500 человек, а то и меньше.





Крошечное село словно закрыто горным кольцом, внутри которого протекает горная река Черемош. Домики в основном расположены или в горах, или за рекой, поэтому трассы и автомобилей не слышно и не видно вообще. Тишина. Только звон колокольчиков, которые вешают на коров, и тявканье собак. Сюда еще не дошла цивилизация, как в Буковеле в виде высоток. И настроили меньше дворцов, чем в соседней Верховине. Поэтому вид на горы открываются волшебный, хотя есть пару дворцов-гигантов, портящих аутентику и обзор. Видимо, никаких ограничений по строительству дворцов нет.



Маленькое село долгое время было модным курортом и местом, где собиралась украинская богема. А все благодаря Ивану Франко. Он приехал сюда по приглашению гуцульского фольклориста Владимира Гнатюка. Франко понравилось это местечко и он обустроил в Криворовне свою летнюю дачу. Так горное село, о котором до этого мало кто слышал, превратилось в летнюю столицу украинской богемы. Франко приезжал сюда 12 лет подряд с семьей. А так как человек он был общительный, компанию ему составила Леся Украинка, Ольга Кобылянская, Василь Стефаник, Михаил Драгоманов. Приезжала сюда известная актриса, жена Антона Чехова. Рядышком, в приселке Грушевка, еще до Первой мировой войны жил Михаил Грушевский, который впоследствии стал первым президентом Украины. Дом его сгорел, но здание отстроили. Сейчас там музей.



Криворовню называют селом-музеем. Их здесь четырнадцать. Самые интересные музеи Криворовни: Дом-музей Михаила Грушевского. Дом-музей Ивана Франко. Краеведческий музей. Музей «Гуцульская гражда» – настоящий дом-крепость семьи Харуков.





Так называемые Довбушевы скалы: тут прятался местный герой Довбуш со своими опришками. Сейчас это популярный красивый маршрут через горы с цветущими полями и высоченными смереками. Занимает около 2 часов в одну сторону





Горы, где родились «Тени забытых предков»



Большим поклонником села стал Михаил Коцюбинский. Как раз здешние места и сподвигли его написать «Тени забытых предков». А в 60-х годах известный советский режиссёр Сергей Параджанов приехал в эти края снимать кино про гуцулов. К съёмкам привлекли все окрестные села. Хата-музей «Тени забытых предков» находится в Верховине. Но там жил Параджанов, а хата-гражда, где снимали кино, как раз в Криворовне. И для съёмок в массовке задействовали местных жителей. Декорациями стали близлежащие горы. Уж больно они тут красивые. До сих пор в селе сохранилась та церковь, что показывают в кинокартине.



Но сейчас уже никого не встретишь на улице в гуцульском облачении: только на праздник или для работы с туристами. Свадьбы по гуцульским традициям, как в кино, уже не гуляют: все скромненько и в кафе.





Карпатское джакузи – река Черемош. В принципе, вода в ней никогда не бывает кипятком, и лучше купаться вечером. Но в августе вполне ничего в жаркие дни. Днем тоже можно поплескаться в горной водичке. Из-за горных порогов получается нормальное джакузи, правда, без подогрева. Осторожно, вещи: если сдует ветром в воду, придется за ними бежать, река унесёт. У нас уже так было





Хата-гражда: та самая, где 60 лет назад снимали «Тени забытых предков»





Мольфары, разгоняющие тучи



Да-да, те самые мольфары, повелители туч и гроз, должны жить где-то здесь. По крайней мере, об этом везде пишут. Их обиталище не только Криворовня, но и близлежащие села вроде Верхнего Ясенева. Считается, что забираются они высоко в горы, поэтому до них просто не достать. Сколько бы не лазили по местным горам, ни одного мольфара не попалось. По крайней мере, они нам не представились. Встретилась только «Настойка мольфара» в местном супермаркете, который удивил выбором алкоголя: Bailey’s, Jack Daniel’s, Blue Curacao, Mondoro. Стеллажи просто заставлены, и это в сельском магазине. Что-то знают.





Карпатский экстрим: местные деревянные подвесные мостики. И веселых горок не надо





Жизнь без воды и света: как оно там, в горах









Пока искали в горах чернику и мольфаров, нашли одноглазую бабушку Марию. Чтобы добраться до нее, нужно час идти вверх по бездорожью. Шли к так называемой Довбушанке, где лидер повстанческого движения Довбуш прятался со своими опришками. Вдоль дороги – заброшенные хаты. Хозяева уехали искать лучшей жизни. Сюда вряд ли показываются. Электричества нет, вода из источника. Попалась только одна жилая хата, обвешанная тибетскими флажками. С красивой плетеной качелькой и баней в бочке, так называемой «японской офуро». Как рассказали местные, не так давно здесь появился предприниматель из Киева. Летом приезжает отдыхать с семьей и друзьями, подальше от всех. Хозяина не было дома.



Еще полчаса по щиколотку в грязи, и вот - заросшая тропка. Поднимаешься наверх и, как в сказке, выходишь к избушке. Живет в ней согнутая в три погибели пани Мария. В свои 80+ живет сама, как и положено, с котами. Близких родственников нет. Ужасно радуется любой выпечке и шелестящим купюрам. Людей практически не видит и всегда рада поговорить. Холодильник, телевизор, интернет – это все не про нее. Раз в неделю (а судя по заросшей тропинке, то реже) к ней приходит социальный работник. Приносит продукты, ну и раз в месяц - пенсию. Но сюда еще нужно добраться, особенно зимой. За водой пани Мария ходит сама: неподалеку источник.



Рядом с ее хатой, на горе, растут черника и брусника. Бабушка их давно не видала, потому что не может добраться: нужно лезть круто в гору. Увидев, что мы карабкаемся наверх, услужливо предложила свою палочку, чтобы нам удобнее было. Понятно, что забрались и так. А как принесли ей ягод, отказывалась: «Сами берите, вы ж издалека шли..». И яблоком угостить пытается. Такая она, жизнь в карпатской глубинке.





Сон на ульях – для тех, кто хочет подлечиться. Говорят, что когда лежишь на досточке, а где-то под тобой роятся пчелы, это успокаивает





Август - время ежевики, брусники и черники





Горная романтика









Жизнь в зеленеющих горах и деревянных хатках кажется невероятной романтикой, но весь романтизм закончился, когда после дождя полезли в гору. Ну, чтобы обзор был хороший. Пока лезли через силу по крутому подъёму, на всех парусах обогнала какая-то девочка. За ней следом на подходе несколько пенсионерок. Каждая на своём горбу тащит груженый рюкзак: женщины возвращаются после похода из супермаркета. Он тут один на все село, зато знатный. Хотелось предложить помочь с ношей. Стыдно, но нет: и так еле вверх, по скользкой траве, съезжаешь на пузе. А женщины идут и весело при этом щебечут. Говорят, что уже давным-давно привыкли ходить в гору и это вообще не проблема. Девочка, которая нас обогнала – дочка одной из попутчиц. И сейчас идти благодать. А сложно зимой, когда сильный снегопад. Ну или весной, когда снега тают или идут дожди. Школа здесь внизу, у трассы, возле супермаркета. Так что туда с гор бегают пару километров в любую непогоду. Это считается очень близко. Детям из других посёлков повезло меньше, и зимой приходится идти в интернат, чтобы учиться. Каждый день в школу не добраться.







Жителям домиков внизу у реки повезло гораздо больше. Это там комфорт и благодать для туриста (где мы и застопились). Понятно, что у них больше гостей. А желающих забраться пожить высоко, в глубинке, не так много. Это нужно только со своим авто, да еще которое проедет в слякоть по бездорожью.





Так выглядит карпатская кухня. Внутри даже есть камин





Стоимость номера - 300 грн, домика - от 1 тыс





О самом насущном: дорога и цены



Как добраться: В докоронавирусную эпоху без проблем можно было домчаться поездом Кременчуг-Ворохта, а дальше пересесть или на прямой автобус до Криворовни, или заглянуть в Верховину и сделать там пересадку. От Ворохты до Криворовни стоимость автобуса около 40 грн. Но сейчас поезда нет, поэтому все сложнее: до Львова или Ивано-Франковска поездом (из Киева или Александрии). Дальше до Ворохты поездом со Львова или прямым автобусом из Ивано-Франковска на Верховину или Криворовню (как повезет по времени).

Сколько стоит: номер на двоих в домике – 300 грн. Снять коттедж – от 1000 грн.



Что по еде: в супермаркете, где найдётся все: от курочки гриль до ликёра Bailey’s. Цены стандартные. Литр свежего молока от хозяйской коровы – 15 грн. Кило вкусной брынзы, как на полонине – 125 грн.



Что с интернетом: в селе обычно гуд, хотя после непогоды были перебои. Везде есть проводной интернет. В самих горах может местами пропадать.



Что собирать: конец августа полно черники-брусники-ежевики и дикой малины.



Куда съездить: Криворовню часто используют как перевалочный пункт для похода в горы. Кто-то дальше - на Говерлу, кто-то - на Поп-Иван. Неподалеку находится Дземброня, самое высокогорное село Украины, откуда отправляются на Поп-Иван.