Із Кременчука до Перемишля вже вирушили перші рейси поїзду прямого сполучення. Пасажири поїзда поділилися із редакцією «Кременчуцького Телеграфа» фотографіями одного з купе у вагоні.
Поїзд сполученням Кременчук — Перемишль нині майже повністю заповнений — бажаючих їхати багато. Пасажири зазначають, що квитки розкуповують швидко, зокрема на міжнародний напрямок.
Вагон у складі потяга — старого зразка, проте чистий і доглянутий. У купе стандартне чотиримісне розташування полиць, є освітлення, розетки та постільна білизна. Візуально умови у вагонах не мають суттєвих відмінностей.
Водночас пасажири звертають увагу на різницю у вартості квитків. Це один потяг, але у його складі є вагони з різними напрямками. Так, при купівлі квитка до Львова проїзд у купе вагона, який далі їде до Польщі, коштує 801 гривню, тоді як у купе вагона, що прямує до Ужгорода, — 545 гривень.
Якщо ж їхати з Кременчука безпосередньо до Перемишля, вартість квитка становить 3134 гривні. Поїзд вирушатиме з Кременчука о 17.50, а прибуватиме до Перемишля об 11.20 наступного дня. Час у дорозі становитиме 18 годин 30 хвилин
Імовірно, вагони роз’єднують у Львові, після чого вони продовжують рух за різними маршрутами.
Нагадаємо, що поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль йде через Полтаву.
