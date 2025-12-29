Фотофакт: який вигляд має купе у поїзді сполученням Кременчук — Перемишль

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 832

Доїхати із Кременчука у Польщу можна менш ніж за добу

Із Кременчука до Перемишля вже вирушили перші рейси поїзду прямого сполучення. Пасажири поїзда поділилися із редакцією «Кременчуцького Телеграфа» фотографіями одного з купе у вагоні. Поїзд сполученням Кременчук — Перемишль нині майже повністю заповнений — бажаючих їхати багато. Пасажири зазначають, що квитки розкуповують швидко, зокрема на міжнародний напрямок. Вагон у складі потяга — старого зразка, проте чистий і доглянутий. У купе стандартне чотиримісне розташування полиць, є освітлення, розетки та постільна білизна. Візуально умови у вагонах не мають суттєвих відмінностей.