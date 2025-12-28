На Полтавщині 29 грудня діятимуть погодинні відключення електроенергії

Причина—дефіцит потужності в енергосистемі України через обстріли Росією об’єктів енергетичної інфраструктури.
«Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв’язку з дефіцитом потужності в ОЕС України, спричиненим російськими обстрілами енергетичних об’єктів, у Полтавській області з 00:00 до 23:59 29 грудня діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності. Обмеження застосовуватимуться в обсязі п’яти черг.
з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.
з 06:00 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
з 09:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.
з 20:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
Нагадаємо, що сьогодні у Кременчуці також планово вимикатимуть електропостачання у звʼязку з плановими ремонтними ремонтами.
