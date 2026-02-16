ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Соціальний захист

ПФУ повідомив про надбавки до пенсій у 2026 році: хто їх отримає та які умови для призначення

Сьогодні, 11:01

 

Вікові доплати до пенсій становлять від 300 до 570 гривень

У Пенсійному фонді України назвали категорії пенсіонерів, які у 2026 році отримають автоматичні надбавки до щомісячних виплат. Йдеться про доплати, розмір яких може сягати від 300 до 570 гривень, і які будуть нараховуватися пенсіонеру без звернень, подання заяв чи будь‑яких інших документів.

У ПФУ пояснили, що перерахунок здійснюватиметься на основі даних реєстру застрахованих осіб, а всі зміни відображатимуться у виплатах у місяць, коли пенсіонер досягає відповідного віку або виконує умови для доплати.

Найбільшу надбавку отримають громадяни віком від 80 років — для них передбачено підвищення на 570 гривень.

Пенсіонери віком від 75 до 79 років матимуть щомісячну вікову доплату у розмірі 456 гривень, а від 70 до 74 років — 300 гривень.

— Нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку. Якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку, — пояснили у ПФУ.

Отже, першою умовою для отримання такої доплати до пенсії є набуття пенсіонером відповідного віку — 70, 75 та 80 років.

Але є ще одна важлива умова — розмір пенсійної виплати у такого пенсіонера має бути не більше 10 340,35 грн.

У ПФУ наголошують, що такі доплати не замінюють щорічну індексацію, а дозволяють підтримати найбільш вразливі категорії літніх людей на тлі зростання вартості життя. У фонді нагадали, що у 2026 році запланована чергова індексація пенсій, яка охопить більшість пенсіонерів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що з 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій на 12,1%. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін. За його словами, бюджет Пенсійного фонду на цей рік передбачає середній розмір пенсії на рівні 6,5 тисяч гривень.

У суботу, 31 січня, в Мінсоцполітики відреагували на інформацію щодо невиплати у січні пенсій понад 1,3 млн пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб. У міністерстві зазначили, що не 1,3 мільйона, а «лише» 337 тисяч із ВПО у січні залишилися без пенсій.

Напередодні ми повідомляли, що понад 1,3 млн пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб у січні залишилися без пенсій та розповіли про причини, які до цього призвели.

У грудні минулого року ми розповідали, кому в Україні підвищать пенсії з 1 січня 2026 року та хто отримає найбільше.

Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ пенсії надбавки виплати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

