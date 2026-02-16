ПФУ повідомив про надбавки до пенсій у 2026 році: хто їх отримає та які умови для призначення

У Пенсійному фонді України назвали категорії пенсіонерів, які у 2026 році отримають автоматичні надбавки до щомісячних виплат. Йдеться про доплати, розмір яких може сягати від 300 до 570 гривень, і які будуть нараховуватися пенсіонеру без звернень, подання заяв чи будь‑яких інших документів.

У ПФУ пояснили, що перерахунок здійснюватиметься на основі даних реєстру застрахованих осіб, а всі зміни відображатимуться у виплатах у місяць, коли пенсіонер досягає відповідного віку або виконує умови для доплати.

Найбільшу надбавку отримають громадяни віком від 80 років — для них передбачено підвищення на 570 гривень.

Пенсіонери віком від 75 до 79 років матимуть щомісячну вікову доплату у розмірі 456 гривень, а від 70 до 74 років — 300 гривень.

— Нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку. Якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку, — пояснили у ПФУ.

Отже, першою умовою для отримання такої доплати до пенсії є набуття пенсіонером відповідного віку — 70, 75 та 80 років.

Але є ще одна важлива умова — розмір пенсійної виплати у такого пенсіонера має бути не більше 10 340,35 грн.

У ПФУ наголошують, що такі доплати не замінюють щорічну індексацію, а дозволяють підтримати найбільш вразливі категорії літніх людей на тлі зростання вартості життя. У фонді нагадали, що у 2026 році запланована чергова індексація пенсій, яка охопить більшість пенсіонерів.

