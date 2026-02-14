Стало відомо, наскільки з березня зростуть пенсії

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 462

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій на 12,1%. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

За його словами, бюджет Пенсійного фонду на цей рік передбачає середній розмір пенсії на рівні 6,5 тис. грн.

— Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя, і понад 4,3 млн пенсіонерів отримують менше ніж 6 тисяч гривень, — зазначив міністр.

Також у Мінсоцполітики готують нову модель пенсійної системи. У перспективі мінімальна пенсія може зрости до 6 тис. грн.

Денис Улютін уточнив, що загальний бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік становить понад 1,2 трлн грн і є бездефіцитним.

Нагадаємо, що 337 тисяч переселенців у січні залишилися без пенсій.