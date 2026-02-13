На Полтавщині колишню держреєстраторку засудили до 5 років за незаконну реєстрацію земель

Йдеться про 18 ділянок площею майже 84 гектари у Миргородському районі

На Полтавщині суд визнав винною колишню державну реєстраторку Центру надання адміністративних послуг однієї із селищних рад у незаконній реєстрації земель. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, у грудні 2021 року посадовиця діяла в інтересах приватного товариства та зареєструвала за ним право приватної власності на землі, які належали колективному сільськогосподарському підприємству. Дані вона внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Йдеться про 18 земельних ділянок загальною площею майже 84 гектари, розташованих на території Миргородського району.

Згодом Міністерство юстиції України скасувало ці реєстраційні рішення.

Суд визнав жінку винною за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах) та ч. 3 ст. 365-2 ККУ (зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги). Їй призначили 5 років позбавлення волі та заборонили протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

