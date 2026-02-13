У Кременчуці розшукують зниклого безвісти 70-річного Івана Крупу

У Кременчуці поліція розшукує зниклого безвісти 70-річного Івана Крупу. Про це попвідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліцї.
Відомо, що чоловік мешкає на проспекті Лесі Українки. Сьогодні він близько 12.00 пішов з дому і наразі його місце перебування невідоме.
За даними рідних, чоловік хворіє на деменцію та не орієнтується на місцевості.
Прикмети: зріст — близько 175 см; середньої тілобудови; лисий; має світло-зелені очі; кульгає та повільно пересувається.
Був одягнений у джинси, чорний пуховик та чорний шкіряний картуз.
Мобільного телефону при собі не має.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого чоловіка, повідомити чергову частину Кременчуцького РУП за телефоном 098 739 26 30.
