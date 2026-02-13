Юні кременчуцькі спортсмени здобули вісім медалей на Чемпіонаті області з боротьби

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли 8 медалей: 4 золоті, 1 срібну та 3 бронзові на чемпіонаті Полтавської області серед юнаків U17
11–12 лютого 2026 року вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного здобули низку нагород на Чемпіонат Полтавської області з боротьби серед юнаків U17. Про це йдеться на сторінці закладу.
Чемпіонами області стали:
Срібну нагороду виборов Денис Заєць (45 кг).
Бронзовими призерами чемпіонату стали:
У ліцеї відзначають, що такі результати є свідченням наполегливої праці спортсменів та професійної підготовки тренерів — Сергія Бузька і Анатолія Коханевича.
Нагадаємо, кременчуцькі спортсмени вибороли 186 нагород на Чемпіонаті області з Taekwon-do ITF.
