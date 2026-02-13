ГО "Захист держави"
Кременчуцька міська рада просить парламент та уряд виділити кошти на підвищення зарплат вчителям

Наприкінці минулого року уряд ухвалив рішення про підвищення з 1 січня 2026 року заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам на 30%, але в бюджеті громади, який на той час вже був затверджений, коштів на це не передбачено

Сьогодні, 13 лютого, на пленарному засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили звернення до органів державної влади з проханням виділити з державного бюджету кошти для компенсації міському бюджету витрат на підвищення заробітної плати педагогічних працівників у дошкільних та позашкільних закладах освіти. Це звернення вони направили до Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства освіти і науки та Міністерства фінансів України.

26 грудня минулого року Кабмін ухвалив рішення, яким з 1 січня 2026 року було розпочато перший етап підвищення заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам на 30%. Оскільки постанова уряду була прийнята вже після затвердження місцевого бюджету, виникла правова та фінансова колізія, адже в бюджеті громади, який на той час вже був затверджений, коштів на це не передбачено. Для виконання вимог урядової постанови та одночасного збереження тогорічного рівня надбавки за престижність педагогічної праці Кременчуцькій міській територіальній громаді необхідні додаткові кошти.

У зверненні йдеться, що додаткове фінансове навантаження від підвищення посадових окладів працівникам галузі освіти може розбалансувати бюджет територіальної громади і створити ризик недофінансування інших важливих програм та послуг.

Депутати Кременчуцької міської ради звертають увагу уряду та парламенту на те, що дана проблема потребує вирішення на державному рівні. Компенсації міському бюджету на підвищення зарплат педагогічним працівникам дозволить зберегти кадровий потенціал закладів освіти, забезпечити стабільну та своєчасну виплату заробітної плати та підтримати належний рівень надання освітніх послуг у Кременчуці.

Кременчуцька міська рада просить «Полтаватеплоенерго» повернути кременчуківцям кошти за завищені тарифи у позасудовому порядку

Нагадаємо, сьогодні депутати Кременчуцької міської ради на сесії прийняли ще два звернення. Перше стосувалося захисту прав споживачів і було направлено до Полтавської обласної ради, Полтавської обласної військової адміністрації та обласного КВП «Полтаватеплоенерго». Кременчуцька міська рада просить «Полтаватеплоенерго» повернути кременчуківцям кошти за завищені тарифи у позасудовому порядку. Міська влада планує використати рішення Верховного Суду, який задовольнив касацію жительки Кременчука та зобов’язав «Полтаватеплоенерго» перерахувати їй сплату за завищеними тарифами на опалення і гарячу воду, для створення прецеденту та організації масової подачі судових позовів кременчуківцями.

Депутати направили звернення до президента, парламенту та уряду щодо недопущення передислокації Кременчуцького льотного коледжу

Друге звернення депутати направили президенту, парламенту, уряду та МВС щодо недопущення передислокації Кременчуцького льотного коледжу.

Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада звернення зарплати педагоги бюджет
