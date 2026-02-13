Кременчуцька міська рада просить «Полтаватеплоенерго» повернути кременчуківцям кошти за завищені тарифи у позасудовому порядку

Міська влада планує використати рішення Верховного Суду, який задовольнив касацію жительки Кременчука та зобов’язав «Полтаватеплоенерго» перерахувати їй сплату за завищеними тарифами на опалення і гарячу воду, для створення прецеденту та організації масової подачі судових позовів кременчуківцями

Сьогодні, 13 лютого, на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили звернення до Полтавської обласної ради, Полтавської обласної військової адміністрації, обласного КВП «Полтаватеплоенерго» щодо захисту прав споживачів. У ньому викладена позиція міської ради на проблему, яка виникла у місті після руйнування ворогом Кременчуцької ТЕЦ у 2022 році, що призвело до зміни постачальника послуг із опалення та гарячого водопостачання для жителів лівобережжя.

Тоді, разом зі зміною постачальника, тарифи на опалення та гарячу воду для жителів лівобережжя Кременчука значно збільшилися, попри те, що на той момент вже діяв мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги під час воєнного стану. Тож, тарифи мали залишатися на рівні тих, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. У зверненні йдеться, що застосування завищених тарифів стало прямим порушенням прав споживачів та негативно вплинуло на їх фінансовий стан.

З метою захисту прав мешканців лівобережної частини Кременчука, депутати Кременчуцької міської ради звернулися з проханням вжити заходів щодо здійснення Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства «Полтаватеплоенерго» перерахунку вартості постачання теплової енергії та гарячої води для споживачів Кременчука та повернути їм надлишково сплачені кошти за одноставковим тарифом до рівня цін за послуги, що діяли станом на 24.02.2022 року. Йдеться за періоди:

опалювальний період 2022/2023;

міжопалювальний період 2023 року;

опалювальний період 2023/2024;

міжопалювальний період 2024 року.

Під час обговорення звернення міський голова Віталій Малецький нагадав про рішення Верховного Суду, яке підтвердило право громадян на такий перерахунок, та зауважив, що «Полтаватеплоенерго» має у добровільному порядку повернути переплачені кошти усім споживачам.

Він зауважив, що наразі звернення до суду щодо повернення коштів подали вже близько 1300 споживачів, і запропонував тим мешканцям лівобережжя, які бажають повернути переплату, звертатися на перший поверх міської ради.

Там знаходиться юрист, який безоплатно допомагає оформити позов до «Полтаватеплоенерго».

За словами мера, цим зверненням Кременчуцька міська рада пропонує запустити механізм добровільного повернення «Полтаватеплоенерго» переплачених коштів споживачам, щоб підприємству уникнути додаткових витрат, пов’язаних з судовими позовами.

Якщо ж обласне комунальне підприємство не відгукнеться на цю пропозицію, то, за словами Віталія Малецького, невдовзі у всіх 24 контакт-центрах міста та у ЦНАПІ будуть надавати безоплатні консультації та комплекти документів, потрібні для підготовки судових позовів на адресу «Полтаватеплоенерго».

В ході обговорення звернення депутат Олександр Роженко зауважив, що одне окреме рішення Верховного Суду не відображає позицію ВСУ і не гарантує, що усі рішення судів з цього приводу будуть також позитивними для споживачів, які вимагають повернення переплати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Верховний Суд задовольнив касацію жительки Кременчука та зобов’язав «Полтаватеплоенерго» перерахувати їй нарахування за опалення і гарячу воду за тарифами, що діяли станом на 24 лютого 2022 року.

Верховний Суд зазначив, що внаслідок непередбачуваних обставин — війни та руйнування ТЕЦ — відбулася вимушена зміна постачальника. Якщо для конкретного споживача фактично зросла вартість послуг порівняно з рівнем, який діяв 24 лютого 2022 року, це суперечить принципам справедливості та вимогам законодавства про заборону підвищення тарифів під час воєнного стану, вказує суд.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

У березні 2025 року Полтавська облрада передала Кременчуцьку ТЕЦ у власність держави.

Додамо, що нещодавно Верховний Суд України залишив у силі рішення господарського і апеляційного судів, за якими Кременчуцька міськрада повинна заплатити ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» майже 54 млн грн боргу. Мова йде про компенсацію за різницю в тарифах на тепло в сезоні 2021–2022 років.